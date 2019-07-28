GÖKSEL YILDIRIM - ASELSAN'ın hava tehditlerine karşı namlulu silah sistemlerinin etkinlik düzeylerinin artırılması amacıyla geliştirdiği 35 mm Parçacıklı Mühimmat (Atom) göreve başlıyor. Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile 27 Aralık 2017'de imzalanan 35 mm Hava Savunma Sistem Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat

Tedariki Sözleşmesi kapsamında, ilk teslimat kalemi olan 35 mm Parçacıklı Mühimmat (Atom) kabulü, Milli Savunma Bakanlığı Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı Atış Poligonu'nda icra edilen testlerle tamamlandı. Proje için ASELSAN Macunköy yerleşkesinde tapa otomatize üretim hattı kuruldu. Sayıları hızla artan seyir füzesi, havadan karaya füzeler, insansız hava araçları ve benzeri hava tehditlerine karşı namlulu silah sistemlerinin etkinlik düzeylerinin artırılması amacıyla yeni nesil programlanabilir parçacıklı mühimmat kullanımı gündeme geldi. Hava tehdit unsurunun yüksek kinetik enerjiye ve penetrasyon yeteneğine sahip parçacıklardan oluşan bir bulut içerisinde bırakılmasına dayalı söz konusu mühimmat konsepti; klasik mühimmat tipleri ile etkinlik sağlanamayan birçok hava tehdidine karşı maliyet-etkin hava savunma çözümü sağlıyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen dip tapalı bir akıllı mühimmat olan Atom, parçacıklı mühimmat ile birlikte kullanıldığında namlulu silahların etkinliği önemli ölçüde artarak küçük ve hızlı hedeflere karşı etkinlik sağlıyor.

Atom, hassas zaman sayma ve ölçülen mühimmat çıkış hızına göre düzeltmeli zaman programlama yetenekleri sayesinde yüksek vuruş hassasiyeti yakalıyor. - Farklı görevler için farklı Atom Geliştirilmiş parçacık saçılımına sahip Atom, 4 kilometre etkili menzille, elektromanyetik karıştırmaya karşı dayanıklı görev yapıyor. Atom'un görevlere yönelik 3 farklı versiyonu bulunuyor. Atom 35 mm Hava Savunma; havadan karaya füzeler, seyir füzeleri, insansız hava aracı (İHA), savaş uçakları, helikopterler, çeşitli kara hedeflerine karşı etkinlik gösteriyor. Atom 35 mm ZMA; ana muharebe tankları, zırhlı muharebe araçları, hafif zırhlı/zırhsız araçlar, piyade birlikleri, bina, korunak ve benzeri sabit hedefler, sütre gerisinden taarruz eden birlikler ve İHA'ları etkisiz hale getiriyor.