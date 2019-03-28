"Akıllı Şehirler Akıllı Fabrikalar" etkinliği

Vestel Beyaz Eşya AŞ Genel Müdürü Erdal Haspolat, dünyada artık dijital şirketlerin söz sahibi olduğunu belirterek, "Bu şirketlerin gücü, bilgiye sahip olmaları ve inovasyon yeteneklerinden kaynaklanıyor." dedi.

Haspolat, Hacettepe Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Salonu'ndaki "Akıllı Şehirler Akıllı Fabrikalar" konulu etkinlikte öğrencilere konferans verdi.

Yenilikçi ve hızlı olmak için dünyayla entegre olmak gerektiğini ifade eden Haspolat, bunun için yabancı dil bilmenin önemine işaret etti.

Dünya insanı olmak için farklı fikirlere açık olmanın önemine değinen Haspolat, "Hatta o fikirlerin içinde olmanız gerekiyor. Ayrıca yaptığınız işi de severek yapmalısınız." diye konuştu.

Haspolat, Vestel olarak yapay zekalı ürünlere de üretimde yer verdiklerini kaydederek, "Mesela deterjanları, çamaşırların ağırlık ve kirlilik verilerine göre kullanan cihaz ürettik. Bunun yanında içerisindeki deterjan ve parlatıcı bitmek üzereyken internet üzerinden sipariş veren cihazlarımız var." ifadesini kullandı.