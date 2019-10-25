Akıllı telefon alacaklara Vodafone’den "gülümseten çözümler"

İSTANBUL(AA) - Vodafone, müşterilerine akıllı telefon alırken sunduğu kolaylıkları geliştirmeye devam ediyor.

Vodafone'den yapılan açıklamaya göre, “Vodafone gülümseten çözümleriyle yanınızda!” mottosuyla sunulan yeni “Gülümseten Çözümler” platformuyla, müşterilere muadil telefon temini, ücretsiz kurulum ve danışman desteği sağlanıyor.

Yeni platform kapsamında Vodafone, 1 Haziran 2019 sonrası satın alınan akıllı telefonlarda meydana gelen garanti içi arızalarda tamir süresince muadil telefon temin ediyor. Vodafone’den yeni akıllı telefon satın alanlara ise rehber yedekleme, eski telefonu sıfırlama, iOS/Android kurulumu hizmetleri ücretsiz sunuluyor. Her mağazasında satış sonrası telefon desteği vermek üzere bir çözüm uzmanı bulunduran Vodafone, kampanya süresince, seçili akıllı telefonlarda 6 aylık Ekran Çözümü de hediye ediyor. Vodafone, bu yeniliklerle Türkiye’nin en iyi teknoloji mağazası olmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Türkiye’de herkesi akıllı telefon sahibi yapma hedefiyle en avantajlı ve cazip kampanyaları geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, "Vodafone olarak, müşterilerimize geleceğin teknolojilerini bugünden ve en uygun tekliflerle sunmaya devam ediyoruz. Yeni ‘Gülümseten Çözümler’ platformumuzla benzersiz fırsatlar sunuyoruz. Amacımız, Türkiye’nin en iyi teknoloji mağazası olmak. ‘Vodafone gülümseten çözümleriyle yanınızda!’ mottosuyla sunduğumuz fırsatlar arasında muadil telefon temini, ücretsiz kurulum ve danışman desteği yer alıyor.