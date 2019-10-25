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Akıllı telefon alacaklara Vodafone’den "gülümseten çözümler"

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2019 11:28 | Son Güncelleme

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy: - "Yeni ‘Gülümseten Çözümler’ platformumuzla benzersiz fırsatlar sunuyoruz. Amacımız, Türkiye’nin en iyi teknoloji mağazası olmak"

İSTANBUL(AA) - Vodafone, müşterilerine akıllı telefon alırken sunduğu kolaylıkları geliştirmeye devam ediyor.

Vodafone'den yapılan açıklamaya göre, “Vodafone gülümseten çözümleriyle yanınızda!” mottosuyla sunulan yeni “Gülümseten Çözümler” platformuyla, müşterilere muadil telefon temini, ücretsiz kurulum ve danışman desteği sağlanıyor.

Yeni platform kapsamında Vodafone, 1 Haziran 2019 sonrası satın alınan akıllı telefonlarda meydana gelen garanti içi arızalarda tamir süresince muadil telefon temin ediyor. Vodafone’den yeni akıllı telefon satın alanlara ise rehber yedekleme, eski telefonu sıfırlama, iOS/Android kurulumu hizmetleri ücretsiz sunuluyor. Her mağazasında satış sonrası telefon desteği vermek üzere bir çözüm uzmanı bulunduran Vodafone, kampanya süresince, seçili akıllı telefonlarda 6 aylık Ekran Çözümü de hediye ediyor. Vodafone, bu yeniliklerle Türkiye’nin en iyi teknoloji mağazası olmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Türkiye’de herkesi akıllı telefon sahibi yapma hedefiyle en avantajlı ve cazip kampanyaları geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, "Vodafone olarak, müşterilerimize geleceğin teknolojilerini bugünden ve en uygun tekliflerle sunmaya devam ediyoruz. Yeni ‘Gülümseten Çözümler’ platformumuzla benzersiz fırsatlar sunuyoruz. Amacımız, Türkiye’nin en iyi teknoloji mağazası olmak. ‘Vodafone gülümseten çözümleriyle yanınızda!’ mottosuyla sunduğumuz fırsatlar arasında muadil telefon temini, ücretsiz kurulum ve danışman desteği yer alıyor.

Müşterilerimize ister akıllı telefon alırken, isterse kurulumda ya da satış sonrasında olsun, her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Müşterilerimiz akıllı telefon ya da yeni nesil bir başka teknolojik ürün satın alacakları zaman akla gelen ilk kanal olmayı hedefliyoruz. Vodafone’dan akıllı telefon alanlar, satış öncesi danışmanlarımızla telefonunu seçebiliyor, ücretsiz kurulum ile akıllı telefonlarını hazır bir şekilde teslim alabiliyor ve satış sonrası güvencemizden faydalanabiliyor. Böylece, akıllı telefonunu aldıktan sonra gerisini düşünmesine gerek kalmıyor. ‘Gülümseten Çözümler’ platformumuzdan yararlanmak isteyen herkesi Vodafone mağazalarına ya da Vodafone’un web sitesine davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tüm Vodafone mağazalarında özellikle satış sonrası telefon desteği vermek üzerine eğitimli Çözüm Uzmanları bulunuyor. Tüm telefonlarda ve tarifelerde geçerli garanti içi arıza süresince ücretsiz olarak yedek telefon hizmeti veriliyor. Tüm telefonlarda ve tarifelerde geçerli kurulum ve rehber yedekleme, iOS/Android hesap kurma, eski telefonu sıfırlama hizmetleri ücretsiz sağlanıyor. Aynı zamanda, ekran kırılması, telefon çaldırma ve bire bir danışmanlık gibi, müşterilerin tüm satış sonrası ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri Çözüm Paketleri sunuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Vodafone

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