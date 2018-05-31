Akıllı telefon kiralama devri Vodafone'la başlıyor

Şimdilik büyük işletmelerin yararlanabildiği ve Vodafone’un çözüm ortağı aracılığıyla sunulan Kurumsal Telefon Kiralama Hizmeti kapsamında, portföyde yer alan cihazlar 24 ay süre ile kiralanabiliyor.

Hizmet kapsamında araç kiralamada olduğu gibi, akıllı telefon kiralayabilecek olan kurumlar, ödemelerini operasyonel gider olarak yazabilecek, ücretsiz Premium Koruma Paketi ile sözleşme boyunca cihazlarını kapsamlı koruma altına alabilecek ve arıza durumunda ücretsiz VIP hizmetlerle cihaz onarımı yapılırken yedek cihaz hizmetinden yararlanabilecek.

Şirket açıklamasına göre, Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone, bir ilke daha imza atarak Kurumsal Telefon Kiralama Hizmeti başlattı.

Her şey dahil hizmetle Vodafone kurumsal müşterileri, akıllı telefon değiştirme sıklığının maliyetinden kurtuluyor ve son model telefonları kapsamlı destek avantajıyla kullanabiliyor. Hizmet kapsamında verilen VIP hizmetlerle belirli illerde müşteriler, cihazlarını kurumsal telefon kiralama talep aktivasyonunu takip eden iş günü içinde özel kurye ile teslim alıyor.

Ayrıca arızalanan cihazlar yine özel kurye ile alınıyor ve onarımdan önce bozuk cihazlardaki veriler yedek cihazlara yedekleniyor. Özel kurye ile hizmet verilemeyen illerde ise kargo hizmetleri ile tüm servis süreçleri en hızlı şekilde takip ediliyor.

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- "Kurumsal müşterilerimiz, çalışanlarının telefonlarını son teknolojiyle yenileyebilecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, işletmelerin telekomünikasyon ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmeyi sürdürdüklerini belirterek, kurumsal müşterileriyle yaptıkları görüşmeler neticesinde, onların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda Kurumsal Telefon Kiralama Hizmeti adıyla bir çözüm geliştirdiklerini bildirdi.