FİNANS

Akıllı telefonlar parmak izinden vücut ısısını ölçebilecek

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2018 16:37 | Son Güncelleme

Akıllı cep telefonları yakın bir gelecekte "ekstra güvenlik için" parmak izinden vücut ısısını da ölçebilecek.

Özge Düzgün, İstanbul, 4 Temmuz, (DHA) - Akıllı cep telefonları yakın bir gelecekte "ekstra güvenlik için" parmak izinden vücut ısısını da ölçebilecek.
Nature Communications'da yayınlanan bir makalede, bir grup Koreli araştırmacı, basınç ve sıcaklığı ölçmek için kullanılabilecek esnek, şeffaf bir parmak izi sensörü geliştirdiklerini açıkladı. Bu sensörler hali hazırda olduğu gibi ana ekran tuşuna değil ekranın altına entegre edilecek.
Kullanıcıların gerçek insan olduğundan emin olmak ve maksimum güvenlik sağlamak için geliştirilen teknoloji parmak izi okuyucusunun telefonun ön yüzeyi mi yoksa arka yüzeyinde mi olması gerektiği tartışmalarına da noktayı koyuyor.
Yeni geliştirilen modellerde vücut ısısına duyarlı okuyucu ekranın altına yerleştiriliyor.
Güney Kore'deki Ulsan Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nün Samsung Display-UNIST Merkezi'nden bilim insanları bu teknoloji üzerinde çalışmalarına devam ediyor.
Şu anda akıllı telefonlarda kullanılan çoğu kapasitif parmak izi sensörü opak olmakla birlikte ekran altına yerleştirilmiş modeller de bulunuyor.
Ekip tarafından geliştirilen sensör, parmak ekrana değdiği anda basıncı ve sıcaklığı ölçerek kullanıcının telefonun gerçek sahibi olup olmadığını algılıyor.
Apple, FaceID için 3D derinlik algılayıcı kameralarla bu sorunu ortadan kaldırırken, akıllı telefon üreticileri henüz ekranın altındaki parmak izi tarayıcısını gizleyen bir cihaz piyasaya sürmediler.

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