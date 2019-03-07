FİNANS

"Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Yükselişi" Paneli

FİNANS HABERLERİ  | 07.03.2019 12:54 | Son Güncelleme

BTK İkinci Başkanı Figen Kılıç: - "Türkiye'de üretilen verilerin yurt içinde kalması ve ülke menfaatlerine kullanılması adına çağrıda bulunuyoruz ve biz de bunu yapmak için gayret ediyoruz" - Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen: - "Ulaşım sistemlerinin birbiriyle haberleşmesini, veri toplamasını ve verinin tekrar bir karar olarak geriye dönmesini sağladığınızda sistemler akıllanıyor"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) İkinci Başkanı Figen Kılıç, "Türkiye'de üretilen verilerin yurt içinde kalması ve ülke menfaatlerine kullanılması adına çağrıda bulunuyoruz ve biz de bunu yapmak için gayret ediyoruz." dedi.

Kılıç, BTK'de düzenlenen "Akıllı Ulaşım Sistemlerinin (AUS) Yükselişi-Bilgi ve İletişim" konulu panelde moderatörlük yaptı.

BTK olarak teknolojide düzenleme kısmını önemsediklerini ifade eden Kılıç, gerekli mevzuatın gelişen teknolojiye göre güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Kılıç, kurum olarak teknolojide yurt dışındaki standartları takip ettiklerini, Türkiye'ye özgü standartların olması ve Avrupa ile diğer standartlara uyum sağlanması için efor sarf ettiklerini bildirdi.

AUS'un siber güvenliği ve teknolojiyi içinde barındırdığına dikkati çeken Kılıç, "Teknoloji hayatımızı kolaylaştırıyor, operasyonel maliyetimizi, verimliliğimizi etkiliyor, zaman ve kaynak tasarrufu sağlıyor." diye konuştu.

Bu alanda yerli ve milli projeleri önemsediklerini vurgulayan Kılıç, "Türkiye'de üretilen verilerin yurt içinde kalması ve ülke menfaatlerine kullanılması adına da çağrıda bulunuyoruz ve biz de bunu yapmak için gayret ediyoruz. Türkiye'nin teknolojiyi kullanan değil, üreten bir ülke olması adına çalışıyoruz. Bu ekosistemi elimizden geldiğince yönetmenin gayreti içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

- Milli ve yerli yazılım çabası

Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, şirket olarak AUS'un bütün katmanlarında olduklarına işaret ederek, "Ulaşım sistemlerinin birbiriyle haberleşmesini, veri toplamasını ve verinin tekrar bir karar olarak geriye dönmesini sağladığınızda sistemler akıllanıyor." dedi.

Türkiye'nin teknoloji alanında bağımsızlığını kazanmasının öneminin anlaşıldığını belirten Şen, milli ve bağımsız yazılım üretme ve sistem yaratma noktasındaki gayretlerinin devam ettiğini dile getirdi.

Turkcell Yönetim Kurulu ve Üst Yönetici Danışmanı Mustafa Aykut da AUS ile gelişen teknolojilerin şehirde yaşayan insanların yaşam kalitelerinin artıracağını söyledi.

Akıllı ulaşımda irili ufaklı pek çok sistemin kullanıldığını ifade eden Aykut, gelişen teknolojilerle birlikte AUS'un daha da ileriye evrileceğini anlattı.

Aykut, bu evrilmeyle birlikte güvenliğin ön plana çıkacağına dikkati çekerek, "Bu anlamda insan hayatını koruyacak sistemlerin gelişmesi önem taşıyor. Turkcell, AUS ile ilgili pek çok çalışma yapıyor." dedi.

- "Vatandaşlar akıllı ulaşım istiyor"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ise dünyada ve Türkiye'de şehirlerde yaşayan nüfustaki artış eğilimine işaret ederek, "Şehirlerdeki yoğunluk giderek artacak. 'Akıllı şehircilik' dediğimizde, içinde mutlaka akıllı ulaşım var. Şehirde yaşayan vatandaşların akıllı şehircilikte beklentilerini ölçmek adına bir araştırma yaptık. Bu raporda vatandaşların, yüzde 79 oranında akıllı ulaşım istedikleri ortaya çıkıyor." diye konuştu.

İnnova Genel Müdürü Ali Emir Eren de akıllı şehircilik konusunda yürüttükleri projelere değinerek, akıllı sistemlerle çevreye salınan karbondioksit oranının düşürüldüğünü ve zamandan tasarruf sağlandığını kaydetti.

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