"Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Yükselişi" Paneli

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) İkinci Başkanı Figen Kılıç, "Türkiye'de üretilen verilerin yurt içinde kalması ve ülke menfaatlerine kullanılması adına çağrıda bulunuyoruz ve biz de bunu yapmak için gayret ediyoruz." dedi.

Kılıç, BTK'de düzenlenen "Akıllı Ulaşım Sistemlerinin (AUS) Yükselişi-Bilgi ve İletişim" konulu panelde moderatörlük yaptı.

BTK olarak teknolojide düzenleme kısmını önemsediklerini ifade eden Kılıç, gerekli mevzuatın gelişen teknolojiye göre güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Kılıç, kurum olarak teknolojide yurt dışındaki standartları takip ettiklerini, Türkiye'ye özgü standartların olması ve Avrupa ile diğer standartlara uyum sağlanması için efor sarf ettiklerini bildirdi.

AUS'un siber güvenliği ve teknolojiyi içinde barındırdığına dikkati çeken Kılıç, "Teknoloji hayatımızı kolaylaştırıyor, operasyonel maliyetimizi, verimliliğimizi etkiliyor, zaman ve kaynak tasarrufu sağlıyor." diye konuştu.

Bu alanda yerli ve milli projeleri önemsediklerini vurgulayan Kılıç, "Türkiye'de üretilen verilerin yurt içinde kalması ve ülke menfaatlerine kullanılması adına da çağrıda bulunuyoruz ve biz de bunu yapmak için gayret ediyoruz. Türkiye'nin teknolojiyi kullanan değil, üreten bir ülke olması adına çalışıyoruz. Bu ekosistemi elimizden geldiğince yönetmenin gayreti içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.