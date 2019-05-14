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Akkök Holding 250 milyon dolarlık yatırım yapacak

FİNANS HABERLERİ  | 14.05.2019 11:07 | Son Güncelleme

Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü: - "Bu sene 250 milyon dolar seviyesinde yatırımlarımız olacak. Sadece kimya sektöründe belki büyümeye dönük birtakım yeni satın almalarımız veya birleşmelerimiz olabilir" - "Kimya sektörü Türkiye'nin en büyük cari açık veren sektörlerinden birisi. Bu sektörde çok önemli büyüme fırsatları var. Biz cari açığın bir ölçüde kapatılması için küçük de olsa katkıda bulunmak amacıyla kimyadaki işlerimizi biraz daha büyütmek istiyoruz"

CEM ŞAN/NURAN ERKUL KAYA - Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, bu yıl 250 milyon dolar seviyesinde yatırım yapacaklarını söyledi.

Dördüncü, AA muhabirine, geçen yılı holdinge bağlı şirketlerin hedeflerini gerçekleştirerek bitirdiklerini, bu yıl da büyümeden daha çok bulundukları yerleri, pazar paylarını ve karlılıklarını, cirolarını korumaya ve daha çok nakit akımına yönelik planlar yaptıklarını ifade etti.

Hedefleri yakalamak ve Türkiye'ye katkı sağlamak için bütün güçleriyle çalıştıklarını belirten Dördüncü, kendi grubunun ve Türkiye'nin potansiyeline, özel sektörün kabiliyetine, dirayetine ve becerilerine çok güvendiğini kaydetti.

Dördüncü, bu kapsamda 2019'da da yatırımlarına devam edeceklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu sene 250 milyon dolar seviyesinde yatırımlarımız olacak. Sadece kimya sektöründe belki büyümeye dönük birtakım yeni satın almalarımız veya birleşmelerimiz de olabilir. Ak-Kim şirketimiz bünyesinde bin 500 değişik kimya ürünü üretiyoruz. Bu sektörde çok önemli büyüme fırsatları var çünkü kimya sektörü hakikaten Türkiye'nin en büyük cari açık veren sektörlerinden birisi. Biz cari açığın bir ölçüde kapatılması için küçük de olsa katkıda bulunmak amacıyla kimyadaki işlerimizi biraz daha büyütmek istiyoruz."

- "Enerji verimliliği konusunda çalışmalarımızı ilerletiyoruz"

Enerji yatırımlarına da büyük önem verdiklerini aktaran Dördüncü, Akkök Holding'in Çek enerji şirketi CEZ ile yüzde 50 ortak olduğu Akenerji şirketinin olduğunu hatırlattı.

Akenerji'nin yıllık 1250-1300 megavat civarında kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Dördüncü, şöyle devam etti:

"Yani Türkiye'deki toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 4 veya 5'ini biz karşılıyoruz. Doğal gaz çevrim, hidroelektrik ve rüzgar santrallerimiz var. Türk lirasının özellikle ağustostan itibaren değer kaybetmesi, bizim enerji sektöründeki yabancı parayla borçlanmalarımız yüzünden ciddi şekilde bilançolarımızı etkiledi. Şirketlerimize bakacak olursak faaliyet karlılığı anlamında hakikaten çok etkin çalışıyorlar. Doğal gaz santrallerimizin verimlilik oranları çok yüksek. Bu alanda yeni bir yatırım yapmayı düşünmüyoruz. Daha çok enerji verimliliği yani mühendislik konusunda çalışmalarımızı ilerletiyoruz çünkü Türkiye'de elektrik enerjisinin verimli kullanılıyor olması önemli."

- Enerji verimliliğiyle ilgili çalışma

Dördüncü, Avrupa ve batı ülkelerine bakıldığında Türkiye'nin verimlilik alanında atması gereken çok adım olduğuna dikkati çekerek, "Alışveriş merkezlerine veya tatil köylerine gidip enerjiyi daha verimli nasıl kullanabilecekleri konusunda çalışmalar yapıyoruz. Çıkan 'tasarrufun yarısı senin yarısı benim' şeklinde bir iş modelimiz var. Bu çalışmada çok başarılı sonuçlar alıyoruz, yüzde 30-35'lere yaklaşık enerji tasarrufu sağlanıyor." dedi.

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