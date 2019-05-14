Akkök Holding 250 milyon dolarlık yatırım yapacak

CEM ŞAN/NURAN ERKUL KAYA - Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, bu yıl 250 milyon dolar seviyesinde yatırım yapacaklarını söyledi.

Dördüncü, AA muhabirine, geçen yılı holdinge bağlı şirketlerin hedeflerini gerçekleştirerek bitirdiklerini, bu yıl da büyümeden daha çok bulundukları yerleri, pazar paylarını ve karlılıklarını, cirolarını korumaya ve daha çok nakit akımına yönelik planlar yaptıklarını ifade etti.

Hedefleri yakalamak ve Türkiye'ye katkı sağlamak için bütün güçleriyle çalıştıklarını belirten Dördüncü, kendi grubunun ve Türkiye'nin potansiyeline, özel sektörün kabiliyetine, dirayetine ve becerilerine çok güvendiğini kaydetti.

Dördüncü, bu kapsamda 2019'da da yatırımlarına devam edeceklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu sene 250 milyon dolar seviyesinde yatırımlarımız olacak. Sadece kimya sektöründe belki büyümeye dönük birtakım yeni satın almalarımız veya birleşmelerimiz de olabilir. Ak-Kim şirketimiz bünyesinde bin 500 değişik kimya ürünü üretiyoruz. Bu sektörde çok önemli büyüme fırsatları var çünkü kimya sektörü hakikaten Türkiye'nin en büyük cari açık veren sektörlerinden birisi. Biz cari açığın bir ölçüde kapatılması için küçük de olsa katkıda bulunmak amacıyla kimyadaki işlerimizi biraz daha büyütmek istiyoruz."