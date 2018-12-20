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Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Raif Ali Dinçkök atandı

FİNANS HABERLERİ  | 20.12.2018 18:02 | Son Güncelleme

Türk sanayisinin önde gelen gruplarından Akkök Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, Ali Raif Dinçkök’ün vefatının ardından 18 Aralık tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Raif Ali Dinçkök atandı.

Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Raif Ali Dinçkök atandı

İstanbul, 20 Aralık (DHA) - Türk sanayisinin önde gelen gruplarından Akkök Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, Ali Raif Dinçkök’ün vefatının ardından 18 Aralık tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Raif Ali Dinçkök atandı.
Akkök Holding Yönetim Kurulu’nun Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Raif Ali Dinçkök, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:
“Bugün Türk sanayisinin lokomotif gruplarından biri olan Akkök Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmekten onur duyuyorum. Sevgili babam Sayın Ali Raif Dinçkök’ün gösterdiği yolda, tüm şirketlerimizle ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmaya devam ederek yeni başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum.” (Fotoğraflı)

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