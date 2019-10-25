FİNANS

Akkök Holding'in "29 Ekim kutlamaları" başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2019 13:37 | Son Güncelleme

Ressam Cemal Akyıldız'ın eserlerinden oluşan "Atatürk'ü Anarken" sergisi Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yıl dönümünde Akbatı'da ziyarete açılacak - Çocuklar Ülkesi KidZania ise bayrama özel olarak dört gün boyunca 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek

İSTANBUL (AA) - Ressam Cemal Akyıldız'ın eserlerinden oluşan "Atatürk'ü Anarken" sergisi Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yıl dönümünde Akbatı misafirlerinin ziyaretine açılacak.

Akkök Holding'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ressam Cemal Akyıldız'ın gravür tekniğiyle çizdiği resimlerinden oluşan "Atatürk'ü Anarken" sergisi, 29 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında Akbatı'da ziyarete açık olacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı itibarıyla ziyarete açılacak sergi, tarihe not düşen Atatürk portreleri özel koleksiyonuyla, Atatürk'ün ölüm tarihi olan 10 Kasım tarihine kadar, 13 gün boyunca Akbatı sergi salonunda gezilebilecek.

Akbatı misafirlerinin ziyaretine açık olacak sergi, Bahçeşehir-Beykoz Rotary Kulübü katkılarıyla ile hayata geçirilecek.

Çocukların eğlenerek öğrendiği ve 100'den fazla mesleği deneyimlediği KidZania ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda dolu bir programla çocukları ağırlayacak.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96'ncı yılı kapsamında Çocuklar Ülkesi KidZania, 26 Ekim'den 29 Ekim tarihine kadar bayrama özel aktiviteleri, katılımcıların beğenisine sunacak.

Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak 28-29 Ekim de dahil olmak üzere dört gün boyunca her sabah saat 10.00 itibarıyla kapılarını açacak olan KidZania'da, kutlamalar saat 20.00'a kadar devam edecek.

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Akkök Holding Cumhuriyet Bayramı

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