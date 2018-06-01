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Akkök Holding'ten 4.5 milyar liralık net satış ile devler liginde dört şirket 

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2018 11:30 | Son Güncelleme

AKKÖK Holding’e bağlı dört şirket İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) '500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017' yılı listesinde yer aldı.

Akkök Holding'ten 4.5 milyar liralık net satış ile devler liginde dört şirket 

İSTANBUL, (DHA) - AKKÖK Holding’e bağlı dört şirket İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) '500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017' yılı listesinde yer aldı. Listede yer alan Aksa Akrilik, Ak-Kim, Egemer Elektrik Üretim ve Gizemfrit’in toplam üretimden net satış rakamı 4.460.465.251 lira oldu.

Kimya, enerji ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren Akkök Holding’in 4 şirketi İSO 500 listesinde yer aldı. Dünyanın en büyük, Türkiye’nin ise tek akrilik elyaf üreticisi olan Aksa Akrilik, 2017 yılında gerçekleştirdiği 2.834.463.303 lira üretimden net satış rakamıyla listeye 39'uncu sıradan girdi. Geçtiğimiz yıl 44'üncü sırada yer alan Aksa Akrilik bu yıl 5 basamak birden yükseldi.

2014 yılında devreye alınan ve yıllık ortalama 7,9 Twh elektrik üretim kapasitesiyle Türkiye’nin enerji ihtiyacının yüzde 2,7’sini tek başına karşılayabilen Egemer Elektrik Üretim-Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali ise 812.800.213 lira üretimden net satış rakamıyla listenin 182'nci sırasında yer aldı.

AK-KİM KİMYA 5 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİ

2016 yılı İSO 500 listesinde 325'inci sırada yer alan Türkiye’nin öncü kimya şirketlerinden Ak-Kim Kimya, 2017 yılında 5 basamak yükselerek 320'nci sıraya yükseldi. Ak-Kim Kimya’nın 2017 üretimden net satış rakamı 502.637.201 lira olarak açıklandı. Dünyanın en büyük ikinci büyük emaye kaplama üreticisi olan Gizemfrit ise bu yıl ilk kez devler ligine girdi. 2016 yılında İkinci 500 Büyük Kuruluş listesinde 17'nci Sırada yer alan Gizemfrit, bu yıl listeye 310.564.534 lira üretimden net satış rakamıyla 499'uncu sıradan girdi.

(FOTOĞRAF)

Akkök Holding'ten 4.5 milyar liralık net satış ile devler liginde dört şirket

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