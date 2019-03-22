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Akkuş'ta coğrafi işaretle tescillenen fasulye, yok satıyor 

FİNANS HABERLERİ  | 22.03.2019 10:18 | Son Güncelleme

ORDU'nun Akkuş ilçesinde, Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret olarak tescillenmesinin ardından değerlenen organik Akkuş şeker fasulyesinin kilosu 5 liradan, 25 liraya yükseldi.

Akkuş'ta coğrafi işaretle tescillenen fasulye, yok satıyor 

Nedim KOVAN/AKKUŞ (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Akkuş ilçesinde, Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret olarak tescillenmesinin ardından değerlenen organik Akkuş şeker fasulyesinin kilosu 5 liradan, 25 liraya yükseldi. Yıllık 500 ton dolayında üretilen fasulyeye talep artarken, Almanya'dan da 100 ton sipariş geldi. Taleplerin karşılanmadığ ıbilirtilirken, ilçede fasulye üretiminin artırılması için çalışma başlatıldı.
Akkuş Ziraat Odası öncülüğünde, ilçede yetiştirilerek 5 liraya satılan şeker fasulyesi, Türk Patent Enstitüsü tarafından 2011 yılında 'Akkuş şeker fasulyesi' adı coğrafi işaret olarak tescillendi. Tescilin ardından değerlenen fasulyenin kilo fiyatı, 25 liraya ulaştı. Akkuş'ta organik fasulye üretimi de başlatıldı. Organik fasulyenin kilogramı ise 35 liradan satılırken, yurt dışına da kargo ile ihraç edilmeye başlandı. Yıllık 500 ton dolayında üretilen fasulyeye artan talep, karşılanamaz hale geldi. Kargo ile yurt dışına gönderilen fasulye için Almanya'da bir firma, 100 ton sipariş verdi. Fasulye gönderimi için sözleşme imzalanırken, iç piyasada yoğun talep olması nedeniyle ihraç etmeye yeterli fasulye kalmadı. Akkuş ilçesinde taleplerin karşılanamadığı fasulye üretiminin artırılması için çalışma başlatıldı. İlçede yaklaşık bin 500 dolayında kişi, fasulye üretimine başladı.
'35 LİRADAN KARGO YOLUYLA İHRAÇ EDİLİYOR'
Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya, yaklaşık bin 500 üreticinin ilçede organik fasulye ürettiğini, yıllık üretim rekoltesinin de 500 tona yakın olduğunu belirterek, "Üretimimiz yetmiyor, talep çok. İlçemizde büyük bir kazanç elde ediyoruz. Yurt içi ve yurt dışında talebi rahat karşılayabilmemiz için paketleme tesisi projemiz var. Almanya'da bir firma 100 ton fasulye istedi, üretim yetersiz olduğu için gönderemedik. Üretimi 2 bin tona çıkarabilirsek talebi karşılayabileceğiz. Fasulye tescil edilmeden önce 5 liraydı, şu anda 25 TL'den iç pazara sunuyoruz, çok rağbet var. Yurt dışına da organik fasulyeyi kargo ile 35 liradan ihraç ediyoruz" dedi.
'BİO ORGANİK TARIMA GEÇİLECEK'
Yurt dışında gurbetçilerin rağbet gösterdiği Akkuş fasulyesini tadanların yoğun sipariş verdiğini, kargo ile yurt dışına gönderilen fasulyelerin kolaylıkla tüketildiğini de vurgulayan Kaya, "İlçemizde organik tarımın yaygınlaşması için sürekli projeler üretiyoruz. Fasulyede çok büyük mesafe aldık. Fasulyenin tanıtımı için fuarlara da katılıyoruz. Fasulye önceden üreticilerimiz tarafından ihtiyaçları kadar üretiliyordu. Patentten sonra büyük bir rağbet oluştu. Daha önce 1 ton olmayan fasulyemiz yılda artık 500 ton civarında üretiliyor. Yurt içinde fasulyeyi telefonla ya da e-posta ile bizden istiyorlar, adreslerine gönderiyoruz. Almanya'ya istedikleri standartta paketleme yapamadığımızdan 100 tonluk ihracatı yapamadık. Akkuş Belediyesi ve DOKAP Başkanlığı ile ortaklaşa projemiz var. Akkuş'a son sistem fasulye paketleme tesisi yapacağız, böylece önümüzdeki yıl Almanya'ya ihracatı başlatmayı hedefliyoruz. Dışarıya ihracat yapabilmemiz için bio organik tarıma da geçiyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Akkuş'ta coğrafi işaretle tescillenen fasulye, yok satıyor Akkuş'ta coğrafi işaretle tescillenen fasulye, yok satıyor Akkuş'ta coğrafi işaretle tescillenen fasulye, yok satıyor Akkuş'ta coğrafi işaretle tescillenen fasulye, yok satıyor

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