"Akkuyu NGS iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlayacak"

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Dünya Nükleer Birliği (WNA) Başkanı Agneta Rising Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki hedeflerine ve özellikle yerel ekonominin canlanmasına çok önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Rising, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, dünyada nükleer enerjiye olan talebin giderek arttığını kaydetti.

Birçok ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele hedefleriyle uyumlu ve sürdürülebilir bir enerji geleceği için nükleer enerjiye ihtiyaç duyduğunu aktaran Rising, bu alandaki yeni reaktör modelleri, teknoloji ve inovasyondaki gelişmelerin de nükleer enerjiye olan talebin artmasında rol oynadığını söyledi.

Rising, yaygın algının aksine şu anda sadece Almanya'nın nükleer enerji santrallerini kapatma planı olduğunu ifade ederek, "Şu anda 30'dan fazla ülkenin yeni nükleer santraller inşa etme planları var. Avrupa'da enerji talebi artmadığı ve mevcut santrallerin ömrü olduğu için nükleer santral inşaatı yok ama başka birçok ülkede önemli gelişmeler yaşanıyor ve talep de gerçekten çok yüksek." dedi.