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"Akkuyu NGS iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlayacak"

FİNANS HABERLERİ  | 11.05.2019 11:19 | Son Güncelleme

Dünya Nükleer Birliği Başkanı Agneta Rising: - "Akkuyu NGS Türk ekonomisinin canlanmasında önemli rol oynayacak çünkü ciddi oranda istihdam yaratıyor" - "Akkuyu NGS'deki elektrik üretiminde karbondioksit emisyonu oluşmayacak ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlanacak" - "Hedefimiz, 2050'ye kadar dünya genelinde mevcut nükleer kurulu gücüne 1000 gigavat daha ilave kapasite eklemek"

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Dünya Nükleer Birliği (WNA) Başkanı Agneta Rising Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki hedeflerine ve özellikle yerel ekonominin canlanmasına çok önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Rising, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, dünyada nükleer enerjiye olan talebin giderek arttığını kaydetti.

Birçok ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele hedefleriyle uyumlu ve sürdürülebilir bir enerji geleceği için nükleer enerjiye ihtiyaç duyduğunu aktaran Rising, bu alandaki yeni reaktör modelleri, teknoloji ve inovasyondaki gelişmelerin de nükleer enerjiye olan talebin artmasında rol oynadığını söyledi.

Rising, yaygın algının aksine şu anda sadece Almanya'nın nükleer enerji santrallerini kapatma planı olduğunu ifade ederek, "Şu anda 30'dan fazla ülkenin yeni nükleer santraller inşa etme planları var. Avrupa'da enerji talebi artmadığı ve mevcut santrallerin ömrü olduğu için nükleer santral inşaatı yok ama başka birçok ülkede önemli gelişmeler yaşanıyor ve talep de gerçekten çok yüksek." dedi.

Dünyadaki mevcut nükleer enerji kurulu gücünün 400 gigavat seviyesinde olduğunu dile getiren Rising, "Hedefimiz, 2050'ye kadar dünya genelinde mevcut nükleer kurulu gücüne 1000 gigavat daha ilave kapasite eklemek. Birçok ülkede yeni nükleer santrallere ilişkin planlar var ama Çin'de daha büyük kapasiteler ve çeşitli reaktör dizaynlarının devreye gireceğini görüyoruz. Diğer yandan Hindistan'ın da nükleer enerjiyle ilgili güçlü planları var." bilgisini paylaştı.

- "Türkiye'nin daha fazla nükleer santrale ihtiyacı var"

Rising, planlama aşamasındakiler hariç dünyada Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Bangladeş ve Belarus'un ülkelerindeki ilk nükleer santral inşaatını başlattığını söyledi.

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'de de işlerin iyice hızlandığını ifade eden Rising, şunları kaydetti.

"Santralin Türkiye için birçok açıdan faydalı olacağını düşünüyorum. İlk olarak ekonomik perspektiften bakarsak, Akkuyu NGS Türk ekonomisinin canlanmasında önemli rol oynayacak çünkü ciddi oranda istihdam yaratıyor. Nükleer enerji santrali inşa ederken, teknoloji dışarıdan bile gelse, yerel bazda da yapılacak çok fazla iş çıkıyor. Böylece, yerel ekonominin kalkınması için söz konusu santral büyük bir itici güç oluyor. Akkuyu NGS'deki elektrik üretiminde karbondioksit emisyonu oluşmayacak ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlanacak. Karbon ayak izi ve hava kirliliği de aynı şekilde azalacak. Bu yüzden Türkiye'nin daha fazla nükleer santrale ihtiyacı var ama ilk olarak Akkuyu tamamlanmalı ki, Türkiye buradan edindiği tecrübeyi diğer santrallerde kullanabilsin."

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu NGS'ye ilişkin anlaşma 2010'da Rusya ile imzalanmıştı. Akkuyu'da yapılacak santral 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak ve 4 reaktörden oluşacak. Yaklaşık 20 milyar dolara mal olacak santralin ilk reaktörünün 2023'e kadar işletmeye alınması planlanıyor.

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Akkuyu Nükleer Güç Santrali Dünya Nükleer Birliği Başkanı Agneta Rising İklim değişikliği Nükleer enerji

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