Sahadaki çalışmaların, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının belirlemiş olduğu güvenlik ve işletme konusundaki kriter ile standartlarına göre projelendirildiğini vurgulayan Dönmez, Nükleer Düzenleme Kurulu'nun da lisanslamalar ve denetimlerini yerinde yaptığını aktardı.

Dönmez, daha sonra yaptığı açıklamada, santralin temelinin atıldığı 3 Nisan 2018'den bu yana sahadaki çalışmalarda önemli ilerlemelerin kaydedildiğini belirterek, "Akkuyu NGS iş planına uygun şekilde ilerliyor. Bildiğiniz gibi 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında inşallah ilk üniteyi devreye almayı planlıyoruz." diye konuştu.

Dönmez, yeni nesil nükleer enerji santrallerinde kullanılan bir güvenlik sisteminin de sahaya geldiğini ifade ederek, "Bugün önemli ekipmanlardan bir tanesinin sahaya intikalini görmüş olduk. Buna 'Core catcher (Kor tutucu)' deniliyor. Bu tip santrallerde, yeni nesil santrallerde uygulanmaya başlanan güvenlik arttırıcı bir ünite. Bu yıl içerisinde onların montajı bitmiş olacak." diye konuştu.

- İstihdam bu yıl içerisinde 3 katına çıkacak

Projenin, istihdam ve yerli sanayiye katkısına da değinen Dönmez, şunları aktardı:

"Santral inşaatında şu anda bin 500'e yakın eleman çalışıyor. Bu yıl sonuna kadar bu sayı 4 bin 500'e çıkacak. Bu sayı yatırım boyunca da 10 binlere ulaşacak. Yerli işçilerimiz, mühendislerimizin yanı sıra Rusya'dan gelen uzmanlar da çalışıyor. Bir sevindirici taraf da burada kullanılan malzemelerin, özellikle inşaat malzemelerinin Türkiye'den tedarik edilmesi. Bu önemli bir gelişme. İnşaatta kullanılan çelik, beton gibi tüm malzemeler yerli ürünler. Şu anda inşaat aşamasında olduğu için henüz teknolojik ürünlere geçilmedi. O aşamaya geçildiğinde de azami ölçüde yerli sanayinin üretmiş olduğu, ilgili standartlara uygun olan ürünler kullanılacak."