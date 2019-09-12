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Akkuyu NGS'de çalışacak öğrenciler Rusya yolcusu

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2019 13:09 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Bugüne kadar farklı yıllarda 244 Türk öğrenci, Rusya'daki MEPhI Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesine nükleer mühendislik eğitimi almak için gitti" - "Bu yıl ilk defa 13'ü ısı enerjisi, 9'u elektrik enerjisi alanında olmak üzere 22 Türk öğrencimiz St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesine yüksek lisans eğitimine gönderiliyor. Döndüklerinde Akkuyu Nükleer AŞ'de görev alacaklar"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugüne kadar 244 Türk öğrencinin Rusya'da nükleer mühendislik eğitimi aldığını belirterek, "Bu yıl ilk defa 13'ü ısı enerjisi, 9'u elektrik enerjisi alanında olmak üzere 22 Türk öğrencimiz St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesine yüksek lisans eğitimine gönderiliyor. Döndüklerinde Akkuyu Nükleer AŞ’de görev alacaklar." dedi.

Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santralinde (NGS) istihdam garantili ilk yüksek lisans programı için St. Petersburg'a gidecek 22 öğrenciyle bakanlıkta bir araya geldi.

Nükleer enerjinin güç, medeniyet, ileri teknoloji ve gelişmişlik göstergesi olduğunu dile getiren Dönmez, "Türkiye büyüyor, gelişiyor, enerji ihtiyacımız artıyor. Bu enerjiyi çeşitli kaynaklardan temin etmemiz lazım. Bakanlık stratejilerimizde de enerjide kaynak çeşitliliği önemli bir faktör." ifadesini kullandı.

Dönmez, nükleer enerjide geçen yıl Akkuyu NGS'nin temelinin atılmasıyla önemli bir kavşağın geçildiğine işaret ederek, nükleer enerjinin elektrik üretiminin sadece bir boyutu olduğunu, nükleer enerjiyi sağlıktan haberleşmeye kadar pek çok alanda ileri teknolojinin üretimi olarak gördüklerini söyledi.

Çevre dostu nükleer enerjinin Türkiye'nin enerji bağımsızlığında önemli dönüm noktalarından olduğunu vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"Türkiye elektrik üretiminde yüzde 40-50 dışa bağımlı. Ortalama her yıl enerji kaynaklarına ülke olarak 40 milyar dolar bedel ödüyoruz. Yerli kaynakların kullanımını artırmak zorundayız. Böylece dışa bağımlılığı büyük oranda azaltmış olacağız. Bugüne kadar farklı yıllarda 244 Türk öğrenci, Rusya'daki MEPhI Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesine nükleer mühendislik eğitimi almak için gitti. Bu yıl ilk defa 13'ü ısı enerjisi, 9'u elektrik enerjisi alanında olmak üzere toplam 22 Türk öğrencimiz St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesine yüksek lisans eğitimine gönderiliyor. Döndüklerinde Akkuyu Nükleer AŞ'de görev alacaklar. Bu mezunlar Rusya'daki nükleer santrallerde staj görecek."

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Anahtar Kelimeler:
Akkuyu eğitim enerji Nükleer

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