Akkuyu NGS'de çalışacak öğrenciler Rusya yolcusu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugüne kadar 244 Türk öğrencinin Rusya'da nükleer mühendislik eğitimi aldığını belirterek, "Bu yıl ilk defa 13'ü ısı enerjisi, 9'u elektrik enerjisi alanında olmak üzere 22 Türk öğrencimiz St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesine yüksek lisans eğitimine gönderiliyor. Döndüklerinde Akkuyu Nükleer AŞ’de görev alacaklar." dedi.

Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santralinde (NGS) istihdam garantili ilk yüksek lisans programı için St. Petersburg'a gidecek 22 öğrenciyle bakanlıkta bir araya geldi.

Nükleer enerjinin güç, medeniyet, ileri teknoloji ve gelişmişlik göstergesi olduğunu dile getiren Dönmez, "Türkiye büyüyor, gelişiyor, enerji ihtiyacımız artıyor. Bu enerjiyi çeşitli kaynaklardan temin etmemiz lazım. Bakanlık stratejilerimizde de enerjide kaynak çeşitliliği önemli bir faktör." ifadesini kullandı.

Dönmez, nükleer enerjide geçen yıl Akkuyu NGS'nin temelinin atılmasıyla önemli bir kavşağın geçildiğine işaret ederek, nükleer enerjinin elektrik üretiminin sadece bir boyutu olduğunu, nükleer enerjiyi sağlıktan haberleşmeye kadar pek çok alanda ileri teknolojinin üretimi olarak gördüklerini söyledi.