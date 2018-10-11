Akkuyu NGS'de çalışmalar hız kesmeden sürüyor

Galanchuk, santrale ekipman temini sağlayacak büyük kargo gemilerinin iskeleye yanaşması ve demirleyebilmesi için liman sularının derinleştirme çalışmalarının yakında tamamlanacağını dile getirerek, "İnşaatı kasım sonu itibarıyla tamamlanacak doğu iskelesinde bir kargo terminalinin kurulması planlanıyor. Aralık ayında terminalin nükleer santral için ekipman kabul edebilecek tam teşekküllü bir liman haline gelmesi gerekiyor." diye konuştu.

MERSİN (AA) - FİRDEVS YÜKSEL - Akkuyu Nükleer AŞ'nin Genel Müdürü Yuriy Galanchuk, Türkiye'nin ilk nükleer santral projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat çalışmalarına hız kesmeden devam edildiğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında ilk reaktörün yapımını tamamlayarak faaliyete geçirmek için mümkün olan her şeyi yapıyoruz." dedi.

Projenin planlanan programa göre ilerlediğini ifade eden Galanchuk, "İkinci reaktörün lisanslama belgeleri Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna iletildi ve değerlendirme süreci devam ediyor. Santralin dört reaktörü de benzer mühendislik çözümü temelinde inşa edilecek. Belgelerin gözden geçirilmesi ve ikinci reaktörün inşaatı için lisans verilmesi sürecinin ilk reaktöre göre daha az zaman alacağını bekliyoruz. İkinci reaktörün inşaat lisansı paketi hazırlanırken, ilk reaktördeki süreçte elde edilen deneyim dikkate alındı." değerlendirmesinde bulundu.

Galanchuk, ilk reaktörün tüm inşaat izinlerinin alınmasının ardından en geç 7 yıl içinde teslim edilmesinin planlandığını belirterek, "Türk ortaklarımız, tüm Türk halkı için önemli bir tarih olan 2023'te ilk reaktörün fiziki olarak faaliyete alınmasını dile getirdiler. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında ilk reaktörün yapımını tamamlayarak faaliyete geçirmek için mümkün olan her şeyi yapıyoruz. Aynı zamanda güvenlik standartlarına uyum bizim için belirleyici bir öncelik olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.