"Akkuyu NGS'de elde edilen başarı verimli iş birliğinin göstergesi"

35 Türk nükleer enerji uzmanının Akkuyu Nükleer AŞ'de çalışmaya başlamasının gurur verici olduğu vurgulanarak, "Bu öğrenciler, 2018 ilkbaharında birinci ünitenin temelinin atılmasıyla aynı anda, Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi MEPhI'den mezun olarak projeye dahil oldu. Şirket, şubatta 53 yeni MEPhI mezununa mayıs ayında projeye dahil olmaları için iş teklifinde bulundu." ifadesi kullanıldı.

3 Nisan 2019'un Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde ilk ünitenin temel atma töreninin birinci yıl dönümü olduğu belirtilen açıklamada, "Projenin inşaat aşamasının birinci yılında elde edilen başarılar, Rusya ile Türkiye arasında ülkedeki ilk nükleer güç santralinin inşası için gerçekleştirilen verimli iş birliğinin göstergesi olarak dikkat çekiyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Akkuyu NGS inşaat sahasında yüzde 90'ı Türk vatandaşı olmak üzere 783 kişinin çalıştığı, yıl sonunda bu sayının bin 500'e çıkarılmasının hedeflendiği bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, projede bir yılda önemli sonuçlar elde edildiğine dikkati çekti.

Bu yıl Akkuyu NGS'de inşaat sahasının tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Zoteeva, şunları kaydetti:

"2019 için planlanan çalışmalar arasında, verilen izinler ve onaylar kapsamında birinci ve ikinci ünitelerin teknik ve nükleer altyapıları için gerekli temelin hazırlanması var. İşlerimizin büyük bir kısmını sahada bizimle çalışan Türk ortaklarımız vasıtasıyla gerçekleştiriyoruz. Aktif çalışmaların başlamasının birinci yılında, birlikte verimli bir şekilde çalışabileceğimizi gösterdik. Rosatom olarak aynı dili konuşabilmenin çok değerli olduğuna ve Akkuyu projesindeki dinamiklerin de bunun göstergesi olduğuna inanıyoruz."

