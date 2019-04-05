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"Akkuyu NGS'de elde edilen başarı verimli iş birliğinin göstergesi"

FİNANS HABERLERİ  | 05.04.2019 12:15 | Son Güncelleme

"Akkuyu NGS'de elde edilen başarı verimli iş birliğinin göstergesi"

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) inşaat aşamasının birinci yılında elde edilen başarının Rusya ile Türkiye arasındaki verimli iş birliğinin göstergesi olduğu belirtildi.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, ilk reaktör binasının temel plakasının döşeme çalışmalarının mart ayında tamamlandığı hatırlatıldı.

Proje kapsamında Doğu Kargo Terminali'nde inşaat çalışmalarının bitirildiği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından çalışma izninin beklendiği bildirildi.

3 Nisan 2019'un Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde ilk ünitenin temel atma töreninin birinci yıl dönümü olduğu belirtilen açıklamada, "Projenin inşaat aşamasının birinci yılında elde edilen başarılar, Rusya ile Türkiye arasında ülkedeki ilk nükleer güç santralinin inşası için gerçekleştirilen verimli iş birliğinin göstergesi olarak dikkat çekiyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

35 Türk nükleer enerji uzmanının Akkuyu Nükleer AŞ'de çalışmaya başlamasının gurur verici olduğu vurgulanarak, "Bu öğrenciler, 2018 ilkbaharında birinci ünitenin temelinin atılmasıyla aynı anda, Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi MEPhI'den mezun olarak projeye dahil oldu. Şirket, şubatta 53 yeni MEPhI mezununa mayıs ayında projeye dahil olmaları için iş teklifinde bulundu." ifadesi kullanıldı.

Akkuyu NGS inşaat sahasında yüzde 90'ı Türk vatandaşı olmak üzere 783 kişinin çalıştığı, yıl sonunda bu sayının bin 500'e çıkarılmasının hedeflendiği bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, projede bir yılda önemli sonuçlar elde edildiğine dikkati çekti.

Bu yıl Akkuyu NGS'de inşaat sahasının tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Zoteeva, şunları kaydetti:

"2019 için planlanan çalışmalar arasında, verilen izinler ve onaylar kapsamında birinci ve ikinci ünitelerin teknik ve nükleer altyapıları için gerekli temelin hazırlanması var. İşlerimizin büyük bir kısmını sahada bizimle çalışan Türk ortaklarımız vasıtasıyla gerçekleştiriyoruz. Aktif çalışmaların başlamasının birinci yılında, birlikte verimli bir şekilde çalışabileceğimizi gösterdik. Rosatom olarak aynı dili konuşabilmenin çok değerli olduğuna ve Akkuyu projesindeki dinamiklerin de bunun göstergesi olduğuna inanıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom

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