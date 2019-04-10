Akkuyu NGS'nin kadın mühendisleri sahaya çıkıyor

Akkuyu Nükleer AŞ'nin Ankara ofisinde çalışan kadın mühendislerin, Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında görev alacağı bildirildi.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, kadın mühendislerin Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesinde (MEPhI) nükleer enerji alanında 6,5 yıl eğitimin ardından şirketin Ankara ofisinde görevlerine başladıkları belirtildi.

Açıklamada, mühendislerin bir süre sonra Büyükeceli'deki Akkuyu NGS santral sahasında çalışmaya başlayacakları kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen nükleer enerji mühendislerinden Ülkü Yılmaz, Türkiye'ye yeni bir teknolojiyi getirmenin heyecanını yaşadığını ifade ederek, "Başından itibaren böylesine tarihi bir projede yer almak çok güzel. Bu alanda çalışacak yerli mühendis ihtiyacı doğdu, ülkemize katkıda bulunabileceğimiz bir kapı açılmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kadın mühendislerden Emine Tellioğlu da hedeflerinin Türkiye'yi nükleerde daha yukarıya taşımak olduğunu vurgulayarak, "Santralin işletmeye alınmasıyla beraber endüstriyel anlamda da büyüme sağlanacak. Belki birkaç santral daha yapacağız ve dünyada kendimizi göstermiş olacağız. Enerjide dışa bağımlılığımız azalacak. Mevcut teknolojiyi çok daha ileri taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin 2023'te devreye alınması hedefleniyor.

