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Akkuyu NGS'nin ofis mobilyaları yerel firmadan

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 12:03 | Son Güncelleme

Mersin'de yapımı devam eden Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin ofis mobilyalarını yerel bir firma üretiyor - Firmanın sahibi Mehmet Ali Güldağ: - "Biz bu işe girerken çok kazanç gütmedik. Yerel üreticilerle partner olabileceklerini, bu partnerliğin sonuçlarının yurt dışı kaynaklı getirecekleri ürünlerden çok daha iyi sonuçlar doğuracağını ortaya koymak amacıyla bu işe girdik" - MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan: - "Her sektörde iyi ve kaliteli hizmet verebilecek çok sayıda yerel firmamız var. Bu firmalarımızı iş yapabilecekleri tüm konularda hem bilgilendiriyoruz hem de onlara eğitim veriyoruz"

MERSİN (AA) - SEZGİN PANCAR - Mersin'de yapımı devam eden Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali (NGS) Akkuyu NGS'nin ofis mobilyaları için açılan ihaleyi kazanan yerli firma, ürünleri yetiştirmek için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladığı 3 Nisan 2018'de temeli atılan Akkuyu NGS, kentte faaliyet gösteren yerel firmalara da yeni iş olanakları sağladı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom tarafından yapılan santralde, yerleşik olarak çalışacak personelin kullanacağı mobilyaları üretecek Moderno İnşaat, Mersin Sanayi Sitesi'ndeki 3 bin 500 metrekarelik alanda 16 çalışanıyla, koltuk, masa ve dolap gibi ürünleri gününden önce teslim etmek için uğraşıyor.

- "Ürünlerimizin daha iyi olduğunu ispatlamak istiyoruz"

Firma sahibi Mehmet Ali Güldağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akkuyu NGS gibi büyük projelerin yapıldığı bölgelerde yerel üreticilerle iş birliğine gidilmesi gerektiğini söyledi.

Mobilya ihalesine bu düşünceyle girdiklerini belirten Güldağ, "Biz bu işe girerken çok kazanç gütmedik. Aslında hiç kazanç gütmedik. Yerel üreticilerle partner olabileceklerini, bu partnerliğin sonuçlarının yurt dışı kaynaklı getirecekleri ürünlerden çok daha iyi sonuçlar doğuracağını ortaya koymak amacıyla bu işe girdik." dedi.

Santral sahası için 83 koltuk, 59 ofis masası, 59 kilitlenebilir çekmeceli keson, 25 klasör dolabı, 5 elbise dolabı ve 28 çelik konstrüksiyonlu raf ünitesi üreteceklerini anlatan Güldağ, ihalenin ekonomik getirisi bakımından çok büyük olmasa da yerel firmalarla iş birliği açısından önemli olduğunu vurguladı.

Ürünleri sözleşmede öngörülen zamandan önce teslim ederek, yerel üreticinin kabiliyetini göstermeyi istediklerini söyleyen Güldağ, şunları kaydetti:

"Umarım bundan sonra da santralin yetkilileri ve yöneticileri, yerel üreticilerden destek almaya devam ederler. Bu iş birliklerinin, yerel üreticilerin istihdam ve kaynak yaratımının artırılmasının yanı sıra uluslararası platformlarda da tanınırlılığı adına önemli bir adım olacağı kanısındayım. Biz, işlerimizi bu anlamda devam ettirmeyi hedefliyoruz."

- "Her sektörde hizmet verebilecek yerel firmamız var"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan da kentin büyük ve güçlü bir sanayiye sahip olduğunu, Akkuyu NGS gibi büyük projelere katkı sunabilecek yerel tedarikçileri bünyesinde barındırdığını söyledi. Kızıltan, "Mersin sanayisi, üretim ve hizmet konusunda kendisini kanıtlamış ve uluslararası pazarlara açılmıştır. İnşaat, çelik, mobilya gibi birçok alanda, büyük projelerin her türlü ihtiyacını karşılayabilecek güçtedir." dedi.

Büyük boyutlu projelerde lojistiğin önemine işaret eden Kızıltan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mersin lojistik sektöründe de kendisini kanıtlamıştır. Her sektörde iyi ve kaliteli hizmet verebilecek çok sayıda yerel firmamız var. Bu firmalarımızı, iş yapabilecekleri, onları ilgilendiren tüm konularda hem bilgilendiriyoruz hem de eğitimler veriyoruz. Akkuyu NGS başta olmak üzere kentimizde yapılacak çalışmalarda, yerel tedarikçiler her alanda destek verebilecek güçtedir. Kentin yerel firmalarının başarısının ve kalitesinin her zaman arkasındayız."

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