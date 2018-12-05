Akkuyu NGS'nin ofis mobilyaları yerel firmadan

Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom tarafından yapılan santralde, yerleşik olarak çalışacak personelin kullanacağı mobilyaları üretecek Moderno İnşaat, Mersin Sanayi Sitesi'ndeki 3 bin 500 metrekarelik alanda 16 çalışanıyla, koltuk, masa ve dolap gibi ürünleri gününden önce teslim etmek için uğraşıyor.

MERSİN (AA) - SEZGİN PANCAR - Mersin'de yapımı devam eden Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali (NGS) Akkuyu NGS'nin ofis mobilyaları için açılan ihaleyi kazanan yerli firma, ürünleri yetiştirmek için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Mobilya ihalesine bu düşünceyle girdiklerini belirten Güldağ, "Biz bu işe girerken çok kazanç gütmedik. Aslında hiç kazanç gütmedik. Yerel üreticilerle partner olabileceklerini, bu partnerliğin sonuçlarının yurt dışı kaynaklı getirecekleri ürünlerden çok daha iyi sonuçlar doğuracağını ortaya koymak amacıyla bu işe girdik." dedi.

Santral sahası için 83 koltuk, 59 ofis masası, 59 kilitlenebilir çekmeceli keson, 25 klasör dolabı, 5 elbise dolabı ve 28 çelik konstrüksiyonlu raf ünitesi üreteceklerini anlatan Güldağ, ihalenin ekonomik getirisi bakımından çok büyük olmasa da yerel firmalarla iş birliği açısından önemli olduğunu vurguladı.

Ürünleri sözleşmede öngörülen zamandan önce teslim ederek, yerel üreticinin kabiliyetini göstermeyi istediklerini söyleyen Güldağ, şunları kaydetti:

"Umarım bundan sonra da santralin yetkilileri ve yöneticileri, yerel üreticilerden destek almaya devam ederler. Bu iş birliklerinin, yerel üreticilerin istihdam ve kaynak yaratımının artırılmasının yanı sıra uluslararası platformlarda da tanınırlılığı adına önemli bir adım olacağı kanısındayım. Biz, işlerimizi bu anlamda devam ettirmeyi hedefliyoruz."