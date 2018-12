Akkuyu NGS'nin ofis mobilyaları yerel firmadan

- "Her sektörde hizmet verebilecek yerel firmamız var"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan da kentin büyük ve güçlü bir sanayiye sahip olduğunu, Akkuyu NGS gibi büyük projelere katkı sunabilecek yerel tedarikçileri bünyesinde barındırdığını söyledi. Kızıltan, "Mersin sanayisi, üretim ve hizmet konusunda kendisini kanıtlamış ve uluslararası pazarlara açılmıştır. İnşaat, çelik, mobilya gibi birçok alanda, büyük projelerin her türlü ihtiyacını karşılayabilecek güçtedir." dedi.

Büyük boyutlu projelerde lojistiğin önemine işaret eden Kızıltan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mersin lojistik sektöründe de kendisini kanıtlamıştır. Her sektörde iyi ve kaliteli hizmet verebilecek çok sayıda yerel firmamız var. Bu firmalarımızı, iş yapabilecekleri, onları ilgilendiren tüm konularda hem bilgilendiriyoruz hem de eğitimler veriyoruz. Akkuyu NGS başta olmak üzere kentimizde yapılacak çalışmalarda, yerel tedarikçiler her alanda destek verebilecek güçtedir. Kentin yerel firmalarının başarısının ve kalitesinin her zaman arkasındayız."