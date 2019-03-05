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Akkuyu NGS'ye ortaklık için görüşmeler sürüyor

FİNANS HABERLERİ  | 05.03.2019 13:38 | Son Güncelleme

Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko: - "Hali hazırda gerçekten ortak arayışındayız. Bazı şirketlerle müzakereler ve görüşmelerimiz devam ediyor" - "Bu şirketler sadece Türk şirketi değil, yabancı şirketler de olabilir. Müzakerelerimiz sonuçlandıktan sonra ancak açıklayabileceğiz" - "Akkuyu NGS'nin yapım bedeli 20 milyar dolar ve Rus tarafı sorumlu olduğu yüzde 51'lik hissenin karşılığının tamamını yatırmış durumda"

İSTANBUL (AA) - Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko, Rusya Atom Enerjisi Kurumunun (ROSATOM) Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) yüzde 49'luk hissesini satma hakkına sahip olduğunu belirterek, "Hali hazırda gerçekten ortak arayışındayız. Bazı şirketlerle müzakereler ve görüşmelerimiz devam ediyor. Bu şirketler sadece Türk şirketi değil, yabancı şirketler de olabilir. Müzakerelerimiz sonuçlandıktan sonra ancak açıklayabileceğiz." dedi.

Dedusenko, 2. Nükleer Santraller Fuarı ve 6. Nükleer Santraller Zirvesi kapsamında düzenlenen basın toplantısında, santralin birinci ünitesi için ruhsatların alındığını, ikinci ünitesi için sınırlı çalışma izni bulunduğunu ve üçüncü ünite için de gerekli hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

Akkuyu NGS'nin Türkiye'nin ilk "yap-sahip ol-işlet" modeliyle gerçekleştirilen santrali olduğunu ifade eden Dedusenko, zirve kapsamında farklı şirketlerle projeye ilişkin bilgi alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.

Dedusenko, nükleer güç santrallerinde güvenliğin en önemli konuların başında geldiğini ve şirketlerle yaptıkları görüşmelerde de güvenlik üzerinde durduklarını anlattı.

Projede güvenlik sebebiyle "3+ teknoloji" ekipmanlarının kullanıldığını belirten Dedusenko, projeye dahil olacak tedarikçi şirketlerde nükleer santral inşaatında uluslararası deneyim şartı arandığını bildirdi.

Dedusenko, Akkuyu NGS projesinde 500, inşaatın gerçekleştiği sahada ise 800 kişinin istihdam edildiğini söyledi. Anton Dedusenko, "Bu yıl sonuna kadar işe alımlarımız devam edecek. 2019 sonunda personel sayımız bin 900 kişiye çıkacak. Projemizin zirve dönemine denk gelen 2020 yıllarını kapsayan dönemde ise çalışanlarımızın sayısı 9 ila 10 bin arasında olacak." diye konuştu.

- Rusya, maliyetin yüzde 51'ini yatırdı

Dedusenko, Akkuyu NGS hükümetler arası anlaşma kapsamında olduğu için Rosatom'un hisselerinin yüzde 49'unu satma hakkına sahip olduğunu belirterek, "Hali hazırda gerçekten ortak arayışındayız. Bazı şirketlerle müzakereler ve görüşmelerimiz devam ediyor. Bu şirketler sadece Türk şirketi değil, yabancı şirketler de olabilir. Müzakerelerimiz sonuçlandıktan sonra ancak açıklayabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Uzun bir zamandır devam eden projede elektrik üretim maliyetleriyle birlikte çeşitli ekipman maliyetlerinin de arttığına işaret eden Dedusenko, şunları söyledi:

"Şu anda net bir rakam söyleyememekle beraber Akkuyu NGS inşaatında Rus tarafı maliyetin yüzde 51'inden sorumlu. Akkuyu NGS'nin yapım bedeli 20 milyar dolar ve Rus tarafı sorumlu olduğu yüzde 51'lik hissenin karşılığının tamamını yatırmış durumda. Bu miktar projede uzun bir dönem yeterli olacak. Hükümetler arası anlaşmaya göre, ilk elektrik üretiminin lisans alındıktan sonraki 7 sene içinde başlaması gerekiyor. Biz geçen sene ilkbaharda ilk ünite için lisans aldık ve bu 7 seneyi beklemeden daha erken sürede ilk üniteyi devreye almayı planlıyoruz. Fiziksel olarak işletmeye alınması ve güvenlik konuları ön planda olduğu için sürelerin kısaltılması konusunda Türk tarafıyla görüşmelerimiz devam ediyor ama net bir tarih veremiyoruz."

- "Gelirin yüzde 20'sini Türkiye'ye ödeyeceğiz"

Dedusenko, Türkiye'nin Akkuyu NGS'ye kilovatsaat başı 12,35 dolar/cent alım garantisi ödeyeceğini, ilk ünitenin devreye alınmasının planlandığı 2023'te Türkiye'deki elektrik fiyatları daha yüksek olsa da bu fiyatın artmayacağını ifade etti.

Elektrik fiyatlarının alım garantisi fiyatının altında kalması durumunda da bir değişiklik olmayacağını dile getiren Dedusenko, "Özellikle yenilenebilir enerjide belirtilen tarife belli olduğu sürece, o tarifenin altına düşmesi söz konusu olmuyor. Bu bizim proje için de geçerli. Proje şirketimiz elektrik üretiminin gelirinden yüzde 20'sini Türkiye tarafına ödeyeceği için tarife ne kadar yüksek olursa, Türkiye'nin bizden alacağı gelir de o kadar yüksek olacak." dedi.

Dedusenko, Akkuyu NGS'ye Genel Müdür olarak atanan Anastasia Zoteeva ile ilgili olarak da Zoteeva'nın projeye daha önce dahil edildiğini ve çalışmaya ivme kazandıracağı söyledi.

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