Akkuyu Nükleer AŞ'den inşaat çalışmalarına ilişkin açıklama:

Akkuyu Nükleer AŞ tarafından, Mersin'de inşası sürdürülen nükleer santralde birinci önceliğin güvenlik olduğu belirtilerek, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin inşaatı nükleer güvenlik gerekliliklerine, yüksek kalite standartlarına ve planlanan takvime uygun olarak devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, santral inşaatındaki tüm yapıların standartlara uygun olduğu ve çalışmaların Türkiye Atom Enerjisi Kurumu temsilcileri tarafından denetlendiği bildirildi.

Çalışmaların bağımsız yapı denetim kuruluşu Assystem'in gözetiminde yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinin temel plakasının betonlama işlemi 8 Mart'ta tamamlanmıştır. Ünitenin temel plakasının beton dökme işlemi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının güvenlik standartları, küresel ölçekte nükleer enerji topluluğunca belirlenen güncel gereksinimlerle Türkiye'de geçerli ulusal ve uluslararası gerekliliklere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu temel plakasının yapımında, bahsedilen gereksinimleri karşılayan, güvenirliliğini ve homojenliğini koruyarak kendi ağırlığı altında yayılıp sıkışma özelliğine sahip, 17 bin metreküpten fazla özel bir beton türü kullanılmıştır. Birinci güç ünitesi çalışmalarının bir sonraki aşamasında, reaktör binasının iç ve dış duvarlarının inşası gerçekleştirilecektir. Akkuyu NGS projesinin inşaatı, nükleer güvenlik gerekliliklerine, yüksek kalite standartlarına ve planlanan takvime uygun olarak devam edecektir."

