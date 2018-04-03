Akkuyu'nun temeli az sonra atılacak! Putin Türkiye'ye indi

Akkuyu Nükleer Santralı temel atma töreni birazdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımları ile gerçekleştirilecek. Rus lider Putin'i taşıyan uçak Ankara'ya indi. Ardından 15.50 sularında Beştepe'ye doğru yola çıktı.
Türkiye’nin 1955’te başlayan nükleer enerji sürecinin ilk santral projesi olan ‘Akkuyu Santralı’nda temel atma töreni bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımları ile gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenecek törende, Akkuyu Santralı'nın inşa edileceği Mersin’in Gülnar ilçesine canlı bağlantı yapılacak.
PUTİN BEŞTEPE'DE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i resmi törenle karşılıyor.
PUTİN'İN UÇAĞI GECİKMELİ OLARAK 15.20'DE İNDİ
Putin ve beraberindeki heyet daha sonra, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) yedinci toplantısı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin resmi temel atma töreni için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket etti. Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanacak.
16.15.25 - Moskova'dan 8 bakanla Türkiye'ye gelen Putin'i havaalanında Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve yetkililer karşıladı.
15.20 - Rusya Devlet Başkanı Putin'i taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na 15.20'de indi. Rus lider seçim sonrası ilk gezisini Türkiye'ye yapıyor.
MADDE MADDE AKKUYU NÜKLEER SANTRALI HAKKINDA DETAYLAR
İKİ BİLİM İNSANI EKRAN KARŞISINDA
Türkiye’nin dünyaca tanınan iki ünlü bilim insanı nükleer enerjinin önemini anlatmak için kamera karşısına geçti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotunda Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ve UNESCO ödüllü Prof. Dr. Bilge Demirköz rol aldı. Bağımsız ve temiz enerjinin işlendiği filmde ‘Güçlü Türkiye’ imajı dikkat çekti.
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