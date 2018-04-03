FİNANS

Akkuyu'nun temeli az sonra atılacak! Putin Türkiye'ye indi

FİNANS HABERLERİ  | 03.04.2018 16:17 | Son Güncelleme

Akkuyu Nükleer Santralı temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımları ile az sonra gerçekleştirilecek. Ankara'ya inen Rus lider Putin, Beştepe'ye doğru yola çıktı.

Akkuyu'nun temeli az sonra atılacak! Putin Türkiye'ye indi

Akkuyu Nükleer Santralı temel atma töreni birazdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımları ile gerçekleştirilecek. Rus lider Putin'i taşıyan uçak Ankara'ya indi. Ardından 15.50 sularında Beştepe'ye doğru yola çıktı.

Türkiye’nin 1955’te başlayan nükleer enerji sürecinin ilk santral projesi olan ‘Akkuyu Santralı’nda temel atma töreni bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımları ile gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenecek törende, Akkuyu Santralı'nın inşa edileceği Mersin’in Gülnar ilçesine canlı bağlantı yapılacak.

PUTİN BEŞTEPE'DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i resmi törenle karşılıyor.

PUTİN'İN UÇAĞI GECİKMELİ OLARAK 15.20'DE İNDİ

Putin ve beraberindeki heyet daha sonra, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) yedinci toplantısı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin resmi temel atma töreni için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket etti. Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanacak.

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16.15.25 - Moskova'dan 8 bakanla Türkiye'ye gelen Putin'i havaalanında Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve yetkililer karşıladı.

15.20 - Rusya Devlet Başkanı Putin'i taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na 15.20'de indi. Rus lider seçim sonrası ilk gezisini Türkiye'ye yapıyor.

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MADDE MADDE AKKUYU NÜKLEER SANTRALI HAKKINDA DETAYLAR

  • Süreç 12 Mayıs 2010 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan hükümetlerarası anlaşma ile başlatıldı.
  • Akkuyu sahasında toplam 4 bin 800 MW gücünde 4 ünite nükleer reaktör inşa edilecek.

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  • Proje için önemli aşamalardan biri olan ve yaklaşık üç yıl önce başlayan 'İnşaat Lisansı' süreci de tamamlandı. 1. Ünitesi inşası için TAEK tarafından 'İnşaat Lisansı' verilmesine karar verildi.

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  • Halen dünyada 31 ülkede 450 nükleer santral işletmede bulunuyor. 55 nükleer santralın da inşası sürüyor. Rakam Akkuyu ile birlikte inşa halindeki santral sayısı 56 olacak.
  • Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu Akkuyu karşılayacak. Yaklaşık 10 bin kişi, 60 yıllık işletme döneminde ise 3 bin 500 kişi çalışacak.
  • İlk santralı yap-işlet modeli ile yapan Türkiye, bu sürede yaklaşık 600 mühendisin Rusya’da bu teknoloji ile yetişmesini sağlayacak.
  • Diğer santrallardaki ortaklık oranları ile Türkiye, kendi nükleer santralını yapabilecek bir kapasiteye ulaşmayı hedefliyor. 2023 tarihinde tamamlanması bekleniyor.

İKİ BİLİM İNSANI EKRAN KARŞISINDA

Türkiye’nin dünyaca tanınan iki ünlü bilim insanı nükleer enerjinin önemini anlatmak için kamera karşısına geçti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotunda Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ve UNESCO ödüllü Prof. Dr. Bilge Demirköz rol aldı. Bağımsız ve temiz enerjinin işlendiği filmde ‘Güçlü Türkiye’ imajı dikkat çekti.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
tüpçü törene davetlimi acaba?
hoşgelin kral putin ruslar kardeşimizdir
TÜRKİYEYİ BİRDE BÖYLE ZEHİRLEYİN ELBİRLİĞİYLE HAYDİ...
80 YENİ TERMİK SANTRAL 100 BİN ERKEN ÖLÜM DEMEKTİR Türkiye'de 80 yeni kömürlü termik santral planlandığını ve bundan oldukça kaygılandıklarını kaydeden Prof. Dr. Çalışır; "Eskisehir'de yapılacak bir termik santralin oluşturacağı hava kirliliği zaten kirli olan Ankara'ya ulaşır ve önemli hastalıklara yol açabilir. Bu anlamda oldukça kaygılıyız. Artan kentleşme trafik sorununu ortaya çıkarmakta, ormanların azalmasına neden olmakta ve hava kirliliğini ortadan kaldıracak etkenler de azalmaktadır. Yeni santrallerin kurulması 100 bin erken ölüm demektir. Bunların bilimsel çalışmaları yapıldı."
ÇÖZÜM: YENİLENEBİLİR ENERJİ Prof. Çalışır, çözümün yenilenebilir enerjide olduğunu, Almanya'nın artık bu yola yöneldiğini kaydederek şöyle dedi: Türkiye enerjisiz mi kalsın, elektrik kesintilerini mi yaşasın, bunun çözümü nükleer enerji değildir. Yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Milletin gidip geri döndüğü yola biz yeni giriyoruz. Soluyacak havaya ihtiyacımız var. Çünkü hayat nefes almakla yaşanıyor." Kaynak: Termik santraller öldürüyor !!! AKP iyi yolda degil diyor bilimciler !!
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