FİNANS

Akmerkez'de "Alışveriş Şenliği" başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 14:01 | Son Güncelleme

İstanbulluları Şehre Dönüş Alışveriş Şenliği'nde buluşturan Akmerkez, ev dekorasyonundan giyime, aksesuardan hayvan mamalarına kadar birçok ürünün yer aldığı etkinliğe, 3-4-5 Ekim tarihlerinde ev sahipliği yapacak

İSTANBUL (AA) - Akmerkez, tatilin son bulup okulların açıldığı bugünlerde İstanbulluları Şehre Dönüş Alışveriş Şenliği'nde buluşturuyor. Ev dekorasyonundan giyime, aksesuardan hayvan mamalarına kadar birçok ürünün yer aldığı etkinlik, 3-4-5 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.

Akkök Holding’ten yapılan açıklamaya göre, en şık ürünleri ve butik markaları bir araya toplayan Akmerkez Şehre Dönüş Alışveriş Şenliği, tasarım tutkunları için kapılarını açıyor. Şenlik, ev dekorasyonu ve tekstili, bebek, çocuk ürünleri, pijama ve yaz koleksiyonları ile birbirinden özel tasarım ürünlerden oluşuyor.

Butik markalarla kendini ve sevdiklerini şımartmak isteyenler için birbirinden özel parçaların bir arada olduğu şenlikte ziyaretçiler, ayakkabıdan çantaya mücevherden takıya aradıklarını bulabilecek. Hayvan dostlarının da unutulmadığı şenlikte, kedi ve köpek mamaları da satışta olacak.

Şehre Dönüş Alışveriş Şenliği, 11:00-20:00 saatleri arasında etkinlik alanında ziyaretçilerine unutulmaz bir alışveriş deneyimini yaşatacak.

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Akkök Holding

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