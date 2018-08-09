FİNANS

AKO Akü'den Süper Turbo serisi

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2018 13:39 | Son Güncelleme

AKO Akü, vibrasyon ve ömür dayanımında normal akülere göre 4 kat fark yakalayan Süper Turbo ağır hizmet akülerinin seri üretimine başladı

İSTANBUL (AA) - AKO Akü, vibrasyon ve ömür dayanımında normal akülere göre 4 kat fark yakalayan Süper Turbo ağır hizmet akülerini seri üretim bandına aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AKO Akü, otobüs, kamyon, ağır iş makinelerine yönelik Süper Turbo ağır hizmet akülerinin testlerini tamamlayarak seri üretimine başladı. Süper Turbo serisi aküler, Türkiye'de ilk kez AKO Akü tarafından kullanılan Hidro Karbon Polimer katmanı ile vibrasyon ve ömür dayanımında normal akülere göre 4 kat fark yakaladı.

Yapılan ömür testlerinde Matrix Press ve Hidro Karbon Polimer dizaynı ile tam kapalı Ağır Hizmet aküleri, darbe ve titreşim ortam sonuçları ile üstün performans sergiledi.

Akünün iç dizaynında kullanılan Hidro Karbon Polimer katmanı bir iskelet tutucusu şeklinde akünün ömrünü 4 kat uzatarak beklenenlerin de ötesinde başarılı bir sonuç verdi. Yapılan ömür testlerinde özellikle darbe ve titreşim ortam sonuçları değerlendirildi. Matrix Press dizaynı ile akülere uygulanan Hidro Karbon Polimer yapı teknolojisi, akü hücrelerinde üstün performans gösterdi.

Özellikle ağır hizmet iş makinelerinde uzun saatler boyunca yüksek sıcaklık altında ve yoğun güç tüketimi gerektiren koşullarda hizmet vermesi beklenen 225 Ah'lik Tam Kapalı Ağır Hizmet Akülerinde Matrix Press dizaynı ile başarıyla uygulanan Hidro Karbon Polimer yapı teknolojisi akü hücrelerinde özel talebe göre uygulanabilecek.

AKO Grup bünyesinde yer alan Ako Akü, Çankırı'da AKO Prestige ve Turbo Akü marka akülerin yerli üretimlerini gerçekleştiriyor.

Türkiye ekonomisine ve ihracatına önemli katkı sağlamayı hedefleyen fabrika, akü sektöründe sadece Türkiye'de değil Avrupa'daki en büyük üretim alanı olacak.

AKO Akü, bu alanda en üst seviye olarak kabul edilen ve dünya çapında da sayılı kuruluş tarafından kullanılabilen Matrix Press (punch) ve Kaizen Tüneli üretim teknolojilerini bir arada kullanabilen Türkiye’deki tek tesis olarak dikkat çekiyor. Bu teknolojiler sayesinde aküler üretilirken daha dayanıklı oluyor ve yıllarca en üst seviyede enerji sağlayabiliyor.

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