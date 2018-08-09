AKO Akü'den Süper Turbo serisi

İSTANBUL (AA) - AKO Akü, vibrasyon ve ömür dayanımında normal akülere göre 4 kat fark yakalayan Süper Turbo ağır hizmet akülerini seri üretim bandına aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AKO Akü, otobüs, kamyon, ağır iş makinelerine yönelik Süper Turbo ağır hizmet akülerinin testlerini tamamlayarak seri üretimine başladı. Süper Turbo serisi aküler, Türkiye'de ilk kez AKO Akü tarafından kullanılan Hidro Karbon Polimer katmanı ile vibrasyon ve ömür dayanımında normal akülere göre 4 kat fark yakaladı.

Yapılan ömür testlerinde Matrix Press ve Hidro Karbon Polimer dizaynı ile tam kapalı Ağır Hizmet aküleri, darbe ve titreşim ortam sonuçları ile üstün performans sergiledi.

Akünün iç dizaynında kullanılan Hidro Karbon Polimer katmanı bir iskelet tutucusu şeklinde akünün ömrünü 4 kat uzatarak beklenenlerin de ötesinde başarılı bir sonuç verdi. Yapılan ömür testlerinde özellikle darbe ve titreşim ortam sonuçları değerlendirildi. Matrix Press dizaynı ile akülere uygulanan Hidro Karbon Polimer yapı teknolojisi, akü hücrelerinde üstün performans gösterdi.