AKO Grup Bursa Tarım Fuarı’nda

İSTANBUL (AA) - Abdulkadir Özcan AŞ (AKO Grubu), BURTARIM 2018 Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı’nda Petlas, Starmaxx, Turbo Akü ve Akojant markalarını sergiliyor.

AKO Grubu'dan yapılan açıklamaya göre, AKO Grubu, bu yıl 16'ncı kez düzenlenen, Türkiye'nin en köklü tarımsal fuar organizasyonlarından BURTARIM 2018 Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı’nda zirai grup lastik, jant ve akülerini sergiliyor.

Bursa Tüyap Fuar Merkezi’nde 9–13 Ekim'de gezilebilecek fuarda AKO Grubu, bünyesinde bulunan Petlas, Starmaxx, Turbo Akü ve Akojant markaları ile temsil ediliyor.

AKO Grup özel standında, Petlas ve Starmaxx yeni nesil zirai lastikleri, Turbo Akü ve Akojant ürünleri yer alıyor. AKO Grubu, standında hem traktör ve zirai ekipmanlara özel geliştirdiği yenilikçi ürünlerini tanıtıyor hem de daha verimli tarım uygulamaları için doğru lastik kullanımına yönelik çiftçileri bilgilendiriyor.

Fuarda sergilenen ürünler arasında, Petlas’ın tüketicilerle buluşturduğu yeni ürünleri havası indirilerek toprağa minimum zarar veren dev lastik TA 130 IF, TA 120 ilaçlama lastiği ve HLT 45 römork lastiği de bu yenilikçi lastiklerin kullanıldığı yenilikçi ekipmanlar ve traktörler ile birlikte yer alıyor.

Bu yıl 300 binin üzerinde ziyaretçi ağırlamayı hedefleyen fuarda Petlas ve Starmaxx, orijinal ekipman olarak lastik temin ettiği birçok traktör ve zirai ekipmanla birlikte yüzlerce üründe sergileniyor. AKO Grubu, fuarda kurumsal temsilini en iyi şekilde gerçekleştiriyor.

