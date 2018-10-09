FİNANS

AKO Grup Bursa Tarım Fuarı’nda

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 15:08 | Son Güncelleme

AKO Bursa Tarım Fuarı'nda, Petlas, Starmaxx, Turbo Akü ve Akojant markalarını sergileyecek

İSTANBUL (AA) - Abdulkadir Özcan AŞ (AKO Grubu), BURTARIM 2018 Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı’nda Petlas, Starmaxx, Turbo Akü ve Akojant markalarını sergiliyor.

AKO Grubu'dan yapılan açıklamaya göre, AKO Grubu, bu yıl 16'ncı kez düzenlenen, Türkiye'nin en köklü tarımsal fuar organizasyonlarından BURTARIM 2018 Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı’nda zirai grup lastik, jant ve akülerini sergiliyor.

Bursa Tüyap Fuar Merkezi’nde 9–13 Ekim'de gezilebilecek fuarda AKO Grubu, bünyesinde bulunan Petlas, Starmaxx, Turbo Akü ve Akojant markaları ile temsil ediliyor.

AKO Grup özel standında, Petlas ve Starmaxx yeni nesil zirai lastikleri, Turbo Akü ve Akojant ürünleri yer alıyor. AKO Grubu, standında hem traktör ve zirai ekipmanlara özel geliştirdiği yenilikçi ürünlerini tanıtıyor hem de daha verimli tarım uygulamaları için doğru lastik kullanımına yönelik çiftçileri bilgilendiriyor.

Fuarda sergilenen ürünler arasında, Petlas’ın tüketicilerle buluşturduğu yeni ürünleri havası indirilerek toprağa minimum zarar veren dev lastik TA 130 IF, TA 120 ilaçlama lastiği ve HLT 45 römork lastiği de bu yenilikçi lastiklerin kullanıldığı yenilikçi ekipmanlar ve traktörler ile birlikte yer alıyor.

Bu yıl 300 binin üzerinde ziyaretçi ağırlamayı hedefleyen fuarda Petlas ve Starmaxx, orijinal ekipman olarak lastik temin ettiği birçok traktör ve zirai ekipmanla birlikte yüzlerce üründe sergileniyor. AKO Grubu, fuarda kurumsal temsilini en iyi şekilde gerçekleştiriyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Faizsiz finans sistemi aylık 250 milyonluk teslimata ulaştıFaizsiz finans sistemi aylık 250 milyonluk teslimata ulaştı
Koleksiyoner ve sanat danışmanı Gül Ergi servetini Darüşşafaka’ya bağışladıKoleksiyoner ve sanat danışmanı Gül Ergi servetini Darüşşafaka’ya bağışladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AKO Grubu

En Çok Okunan Haberler

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Deneyimli çalışana 7 bin lira ek kazanç

Deneyimli çalışana 7 bin lira ek kazanç

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Motorine zam!

Motorine zam!

Eyfel kulesini geride bırakmıştı! İşte son durum

Eyfel kulesini geride bırakmıştı! İşte son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
GPD / Songör : Enflasyonun freni organize perakendeciler

GPD / Songör : Enflasyonun freni organize perakendeciler

Pamir: Serbest ekonomiyi çok zorlamamak gerek

Pamir: Serbest ekonomiyi çok zorlamamak gerek

Enflasyonla mücadelede eğitim camiasından ilk destek

Enflasyonla mücadelede eğitim camiasından ilk destek

Faizsiz finans sistemi aylık 250 milyonluk teslimata ulaştı

Faizsiz finans sistemi aylık 250 milyonluk teslimata ulaştı

Koleksiyoner ve sanat danışmanı Gül Ergi servetini Darüşşafaka’ya bağışladı

Koleksiyoner ve sanat danışmanı Gül Ergi servetini Darüşşafaka’ya bağışladı

ING Bank: Cari açığın GSYH’ye oranı bu yıl yüzde 5.9 olacak

ING Bank: Cari açığın GSYH’ye oranı bu yıl yüzde 5.9 olacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.