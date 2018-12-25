AKO Grup'tan sıfır atık projesine 30 milyon dolarlık katkı

İSTANBUL (AA) - AKO Grup, 30 milyon dolar yatırımla sıfır atık projesine ve cari açığa katkı sağlayacak.

AKO Grup'tan yapılan açıklamaya göre, AKO Grup tarafından gerçekleştirilecek yatırımla Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde Türkiye'nin bu alandaki en büyük entegre geri dönüşüm tesisi kurulacak.

Tesis, sanayinin kauçuk ihtiyacını karşılaması ve çevre korumasına katkı amacıyla lastik atıkların tamamen geri dönüştürülmesini sağlayacak.

Üretime 2020'de başlaması planlanan ve 80 bin metrekare açık, 21 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesiste, Türkiye'de bir yılda ortaya çıkan yaklaşık 350 bin ton lastik atığın dörtte biri nitelikli ham maddeye dönüştürülebilecek.

Geri dönüşüme tabi tutulacak lastikler, niteliklerine göre ayrıştırılarak yüksek teknolojili entegre sistemlerde işlenecek. Böylece atıklar, yerli imkanlarla otomotiv yan sanayi, ayakkabı ve konveyör gibi farklı sanayi kollarının ihtiyaç duyduğu nitelikli ham maddeye dönüştürülecek.

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- "Tesisimiz, sıfır atık projesine de katkı sağlayacak"