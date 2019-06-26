FİNANS

Ako Jant ihracat hedeflerini yükseltti

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2019 13:48 | Son Güncelleme

AKO Jant İhracat Müdürü Mario Romano: - "Hedefimiz, 2019’da iç pazardaki güçlü konumumuzu sürdürerek, üretimden ihracat oranımızı yüzde 80 seviyesine çıkarmak"

İSTANBUL (AA) - Dünya pazarında hafif ve ağır ticari, zirai, askeri araç üreticilerinin tercihleri arasında yer alan AKO Jant, üretim yatırımlarıyla birlikte ihracatını üç kat artırdı.

AKO Grubu'nun açıklamasına göre, AKO Grup bünyesinde, binek otomobiller, ticari, zirai ve askeri araçlar için çelik jant üretimi gerçekleştiren markası AKO Jant'ın ihracatı, üretim kapasitesine yönelik yatırımlarıyla üç kat yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Jant İhracat Müdürü Mario Romano, ihracattaki artışın, üretim hattı yatırımlarının yanı sıra ihracat ekiplerinin aktif çalışmasıyla gerçekleştiğini belirtti.

Üretim hatlarındaki yatırımları tamamlanınca üzerlerine düşeni yaptıklarını kaydeden Romano, "Ülke ülke, şehir şehir gezerek markamızı yurt dışında müşterilere anlattık. Kalitemiz ve ürün çeşitliliğimiz sayesinde ihracatımızı 3 kat artırmayı başardık. İhracat gerçekleştirmekte olduğumuz ülke sayısı 40’ı aşmış durumda. İhracat pazarlarımıza İngiltere ve İrlanda'nın yanı sıra Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni de ekledik. Hedefimiz 2019’da iç pazardaki güçlü konumumuzu sürdürerek, üretimden ihracat oranımızı yüzde 80 seviyesine çıkarmak." ifadelerini kullandı.

Romano, yüksek teknolojili ve kaliteli üretimlerin her zaman yurt dışı satış potansiyeli bulunduğunu belirterek, "Bizim farkımız müşterilerin yeni ürün taleplerini tasarım ve ürün geliştirme imkanlarımızla yurt dışı pazar taleplerine hızlı yanıt verebilmemizdir. Önde gelen lastik üreticileri ile yapmış olduğumuz anlaşmalar da, büyüme ivmemize olumlu katkı yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- ABD ve Almanya’ya ihracat katlandı

AKO Jant, dünya pazarında ticari, zirai, endüstriyel araç üreticileri ve liman ekipmanları üreticilerinin tercihleri arasında yer alıyor.

Yeni yatırımlarıyla birlikte hızlanan ihracatını ABD ve Almanya pazarına yönelik büyük ihracat anlaşmalarıyla taçlandıran AKO Jant’ı, ABD’li iş ortağı ziyaret ederek ürünler üzerinde detaylı görüşmeler gerçekleştirdi. Kısa süre içinde çalışmaları ve üretimi gerçekleştirilen AKO Jant ürünleri ABD sevkiyatına hazırlandı.

En son teknoloji ile üretilen AKO Jant ürünleri, Almanya’dan da talep görmeye başladı. Yapılan çalışmalar sonucu Almanya’da üretilen askeri araçlar için jant ihracatı da 2019’un ilk yarısında gerçekleşti.

- Son teknoloji ile üretim yatırımı meyvelerini vermeye başladı

Verilen bilgiye göre, 23 bin 500 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 120 bin metrekare alan üzerinde kurulu AKO Jant fabrikasında, 2018 yılında 4,5 milyon dolar yatırımla devreye alınan yeni jant üretim hattı son teknoloji ile otomatik olarak tasarlandı. Ürettim hattı, robotlarla entegre çalışıyor.

Yatırımlar kapsamında, AKO Jant fabrikasında, yeni jant üretim hattının yanı sıra üretimde dışa bağımlılığı ortadan kaldıran rulo dilme tezgahı, Endüstri 4.0 kapsamında INPDS üretim takip sistemi ve yine bu kapsamda kurulumu tamamlanan 4 adet robot devreye alındı. Söz konusu adımlar, AKO Jant üretim kapasitesinde artış sağladı.

Üretim esnasında oluşan tüm verilerin doğru ve ölçülebilir hale getirilmesini sağlayan bu sistemle verimlilik artırılarak rekabet etme yönünü güçlendirmek hedefleniyor. Bu sistemle birlikte gerek makine gerekse çalışan performansları 7/24 takip edilerek objektif veriler toplanıyor.

Öte yandan, AKO Jant üretiminde pratik bir yenilik oluşturan özel tasarımlı jant taşıma aparatları da yine AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren AKO Akü enjeksiyon makinelerinde üretildi.

- Yerli askeri teknolojiye katkı

Türk sanayinin yerli sermayeli gücü AKO Grup bünyesinde, 2013 yılında faaliyete geçen AKO Jant askeri araçların yerlileştirilmesine katkıda bulunuyor.

Yurt içinde Nurol (Ejder Yalçın), Katmerciler, Isuzu, FNSS, Otokar, BMC (Amazon) gibi yerli firmaların ürettiği lastik tekerlekli zırhlı araçlar ve zırhlı personel taşıyıcı araçlar için mayın ve patlamaya dayanıklı jantların üretimini gerçekleştiriyor.

Bu çalışmalarının yanı sıra askeri alanda yine AKO Grup markalarından PETLAS ile birlikte askeri araçlar için lastik ile jant tedarik ediyor.

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