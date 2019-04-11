AKO Jant ve Turbo Akü'ye uluslararası fuarda yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - AKO Grubu'nun dünya otomotiv endüstrisinin üçüncü büyük fuarı olan Automechanika Istanbul'da sergilediği akü ve jantlar katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

AKO Grubu'nun açıklamasına göre, şirket, Turbo Akü, AKO Prestige ve AKO Jant markalarıyla katıldığı fuarda ilgi odağı oldu. Stantta grubun Ar-Ge ve üretim süreçleri tamamen Türkiye'de gerçekleştirilen Turbo Akü, AKO Prestij ve başta ABD olmak üzere dış pazarlarda büyüme getirmesi hedeflenen Group 31 tip aküleri tanıtıldı.

Yine AKO Grup bünyesinde yer alan jant markası AKO Jant'ın ticari jantları ile Powcan, Megatork, SHLK jant modelleri sergilendi.

AKO Jant, savunma sanayisine yönelik ürünlerini de fuarda görücüye çıkardı. AKO Jant, yurt içinde Nurol (Ejder Yalçın), Katmerciler, Isuzu, FNSS, Otokar, BMC (Amazon) gibi yerli firmaların ürettiği lastik tekerlekli zırhlı araçlar ve zırhlı personel taşıyıcı araçlar için CTIS ve Run-Flat sistemlerine tam uyumlu olarak üretilen mayın ve patlamaya dayanıklı jantların üretimini gerçekleştiriyor. AKO Jant bu çalışmalarının yanı sıra askeri alanda yine AKO Grup markalarından PETLAS ile birlikte askeri araçlar için lastik ile jant tedarik ediyor.