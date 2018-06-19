AKO Lastik Kaplama tüm süreçleri tek çatıda topladı

Lastik kaplama sektöründe pazar liderliğini elinde bulunduran ve yurt sathında yaygın hizmet yapılanmasıyla, İstanbul, Ankara, Mersin, Denizli'deki lastik kaplama fabrikaları ve Edremit, İzmir, Eskişehir'deki franchise üretici bayileri ile "Türkiye’nin kaplamacısı" olarak anılan AKO Lastik Kaplama, soğuk kaplama, sıcak kaplama, orbit kaplama ve kaplamada kullanılan yüksek kalite soğuk sırt kauçuğu ve kaplama yardımcı malzemelerinin üretimi ile tüm ürün gamını Contra markasıyla tek çatı altında topladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AKO bünyesinde yer alan AKO Lastik Kaplama, sektörle ilgili dünyadaki gelişmeleri ve kullanılan tüm teknolojileri yakından takip ederek, buna uygun Ar-Ge ve yatırım stratejisi uyguluyor.

Bacacı, Petlas'ın Ar-Ge ve kauçuk teknolojisi uzmanlığını, AKO Lastik Kaplamanın satış, servis ve hizmet gücü ile bir araya getiren Contra markasının, bu alanda ezber bozduğunu belirterek, "Contra markamız, ülkemizde ve dünyada premium bir marka olma yolunda koşar adımlarla ilerliyor. Kaplama, iş makinası ve kamyon lastiklerinde ürün değer döngüsünde bir mihenk taşı olma özelliği taşır. Bir lastiğin asıl değeri ve kalitesi, iş bize vurduğunda, yani lastik kaplamaya girdiğinde kendisini gösterir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaplama sektörünün Türkiye'deki pazar payının yüzde 30-35 bandına kitlenmiş olduğunu ve bunun gelişmiş ülkelerin çok çok gerisinde yer aldığını bildiren Bacacı şunları kaydetti:

"Bu durumu pazarın büyümesi için bir fırsat olarak görüyoruz. Petlas ile birlikte yakaladığımız sinerji burada çok önemli. Kaplama sektörünü, yüksek kalite, teknoloji, servis ve hizmet yatırımlarımız ile yukarı taşıyacak ülke kaplama direnç eşiğini kıracak tek grup AKO’dur. Bunun için tüm enerjimizi, sinerjiye dönüştürerek işimize kanalize ediyoruz."

