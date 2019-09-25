Akören Barajı 10 bin 780 dekar araziyi suya kavuşturacak

SİVAS (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Sivas'ın Zara ilçesinde gövde dolgusu tamamlanan Akören Barajı'nda depolanacak suyla 10 bin 780 dekar tarım arazisinin suya kavuşacağını belirtti.

DSİ'den yapılan açıklamada, vatandaşın en hızlı şekilde memba kalitesinde içme ve kullanma suyuna ulaşması, içme suyu havzalarının korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bırakılması adına evsel atık su arıtma tesisleri inşa edildiği bildirildi.

- "Kaynaklar içinde HES'ler birinci sırayı almıştır"

Tarımsal sulamanın en etkin ve verimli şekilde yaygınlaştırılması için sulama yatırımlarının gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Direkt ya da dolaylı gerçekleştirilen HES'lerle 2003 yılında 26 milyar kilovat saat olan hidroelektrik enerji üretim kapasitesi, 2019 yılı haziran ayı itibarıyla 99 milyar kilovat saate yükseltilmiş, böylelikle kaynaklar içinde HES'ler birinci sırayı almıştır. Son 16 yılda 4 bin 856 adet taşkın koruma tesisi tamamlanarak, arazilerimizin ve yerleşim alanlarımızın taşkınlardan en az zararla etkilenmesi sağlanmıştır. Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve yönetilmesinde lider kuruluş DSİ, bu çerçevede Sivas'a yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Sivas'ta son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır."