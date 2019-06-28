FİNANS

Aksa Doğal Gaz'dan, Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı'na destek

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2019 10:58 | Son Güncelleme

Aksa Doğal Gaz'dan, Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı'na destek

İSTANBUL (AA) - Aksa Doğal Gaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, çağrı merkezlerinde engelli abonelere yönelik hayata geçirdikleri "Can Yoldaşı" projesini bir adım ileri götürerek, Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı'na sponsor olduklarını belirtti.

Arslan, İsrail'de düzenlenen Tekerlekli Sandalye Dünya Takım Şampiyonası'nda büyük bir başarı göstererek dünya üçüncüsü olan Emirhan Toper, Yunus Emre Arslan ve Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı Başantrenörü Ayhan Çelik'i kabul etti.

Başarılarından dolayı sporcu ve antrenörlerini tebrik eden Arslan, Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı'na en iyi şekilde destek olmak istediklerini söyledi.

Arslan, ekibin Türkiye adına önemli bir başarı elde ettiğini vurgulayarak, "Yaptığınız iş çok değerli. Ülkemizi birçok yerde temsil edecek işler yapıyorsunuz. Bu başarılar gelecekte birçok sporcuya örnek olacak. Biz de bu tür projelere destek olarak toplumda bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Başantrenör Çelik de Toper ve Arslan'ın bundan sonraki hedefinin 2024'te düzenlenecek olimpiyatlar olduğunu dile getirerek, "Takımda ikisi kız olmak üzere on tekerlekli sandalye oyuncusu bulunuyor. Diğer oyuncuların da uluslararası turnuvalara katılması için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 27 şehrinde yaklaşık 3 milyon aboneye doğal gaz dağıtımı gerçekleştiren Aksa Doğal Gaz, engelli abonelerine daha hızlı hizmet götürerek yaşamlarını kolaylaştırmak için 2015'te "Can Yoldaşı" projesini geliştirdi.

Proje kapsamında Aksa Doğal Gaz'ın abone sistemine engelli olduğuna ilişkin kayıt yaptıran abonelere, çağrı merkezlerini aradıklarında öncelik tanınıyor. Hali hazırda "Can Yoldaşı"na kayıtlı engelli abone sayısı 3 bine ulaştı. Aboneler, Aksa Doğal Gaz şubeleri veya internet sitesi üzerinden sisteme kayıt yaptırabiliyor.

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