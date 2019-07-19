Aksa Doğalgaz, 2018 yılına ilişkin "Can Yoldaşı" temasıyla hazırlanan faaliyet raporunda, engelli abonelerini dikkate alıp işaret diline de yer verdi.

Aksa Doğalgaz'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce "Doğal Güzellikler Atlası” temasıyla hazırlanan ve Türkiye’nin dört bir yanındaki doğal güzelliklerin tanıtıldığı faaliyet raporunun konsepti, bu kez "Can Yoldaşı" isimli sosyal sorumluluk projesi olarak belirlendi.

Şirket, engelli abonelerine sunduğu "Can Yoldaşı" programını faaliyet raporuna taşıdı. İşitme, konuşma ya da bedensel engeli olan abonelere yönelik sunulan evde abonelik hizmetleri, çağrı merkezinde öncelik, anında hizmet ve işaret dili bilen doğal gaz acil ekiplerinin çalışmalarının toplandığı "Can Yoldaşı" projesinden uygulamaların yer aldığı raporda işaret dili kullanıldı.

Söz konusu proje kapsamında tehlike anında yalnız olan, arama yaptığında yaşadığı problemi aktaramayacak durumdaki engelli aboneler "187 Doğal Gaz Acil Hattı"nı veya 444 4 187 numaralı Çözüm Merkezi’ni aradığında, öncelik tanınarak doğal gaz acil ekipleri, talebin anlatılmasını beklemeden olay yerine yönlendiriliyor.