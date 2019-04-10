"Abonelerine verdiği poşetleri yüz defadan fazla kullanılabilen ve kolay geri dönüştürülebilen nonwoven çanta ile değiştiren Aksa Doğalgaz, bin tondan fazla plastik poşetin üretimine olan ihtiyacı sıfırlayarak karbon emisyonunun azaltılmasına katkı sağladı. Abonelerine çevreci bir alternatif sunan Aksa Doğalgaz, toplumda çevre bilincinin gelişmesine de destek veriyor. Böylece, 6'ncı İstanbul Karbon Zirvesi'nde "Düşük Karbon Kahramanı" ödülüne layık görüldü."

Şirketten yapılan açıklamada, 2019 yılının ilk çeyreğinden itibaren plastik poşet kullanımına son veren şirketin abonelerine yüzde 100 dönüştürülebilir "nonwoven çanta" verdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Doğalgaz Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Özgür Özkan, doğal gaz kullanımıyla hane başına yüzde 50 daha az karbon salımı sağlandığını belirterek, "Dağıtım bölgelerimizde son bir yılda kömür yerine doğal gaz kullanılmasıyla, 6 milyon ton daha az karbon salımı gerçekleşti. Ancak biz bununla yetinmiyoruz. Çevreci teknolojileri takip ediyor, uyguluyor ve abonelerimizle paylaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

