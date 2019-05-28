Aksa Elektrik ilk çeyrek tüketim rakamlarını açıkladı

Aksa Fırat Elektrik ve Aksa Çoruh Elektrik, hizmet bölgelerindeki illerin 2019 yılının ilk üç ayına ait elektrik tüketim rakamlarını açıkladı.

Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de faaliyet gösteren Aksa Fırat Elektrik’in açıkladığı rakamlara göre, şirketin hizmet verdiği 4 il içinden en çok elektrik tüketimi Malatya’da gerçekleşti.

Malatya’daki elektrik aboneleri aylık ortalama 97 liralık tüketim yaparken, Bingöl'de aboneler 92,65 lira, Tunceli'de 92 lira ve Elazığ'da ayda ortalama 84,85 lira elektrik faturası ödedi.

Aksa Fırat Elektrik’in ticarethanelere göre ayırdığı fatura tutarı rakamlarına göre ise, Bingöl’deki iş yerleri 2019’un ilk üç ayında ayda ortalama 475,68 liralık tüketim gerçekleştirdi. Bu tutar Tunceli’de 416,87 lira, Elazığ’da 415,9 lira ve Malatya’da ise 373,8 lira olarak hesaplandı.

- Aksa Çoruh Elektrik tüketim rakamları belli oldu

Aksa Çoruh Elektrik'in hizmet verdiği Trabzon, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane'de ise yılın ilk üç ayında tüketilen elektrik rakamlarına göre en az elektrik tüketiminin olduğu il Gümüşhane oldu.