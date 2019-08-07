Aksa Elektrik tüketim rakamlarını açıkladı

Aksa Fırat Elektrik ve Aksa Çoruh Elektrik, hizmet bölgelerindeki illerin bu yılının ilk altı ayına ilişkin elektrik tüketim rakamlarını açıkladı.

Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de faaliyet gösteren Aksa Fırat Elektrik’in açıkladığı rakamlara göre, şirketin hizmet verdiği 4 ilde en yüksek elektrik tüketimi Malatya’da gerçekleşti.

Malatya’daki elektrik aboneleri aylık ortalama 91,90 liralık tüketim yaparken, Bingöl'de aboneler 89,95 lira, Tunceli'de 86,70 lira ve Elazığ'da ayda ortalama 80,65 lira elektrik faturası ödedi.

Aksa Fırat Elektrik’in ticarethanelere göre ayırdığı fatura tutarı rakamlarına göre ise Elazığ'daki iş yerlerinde 2019’un ilk altı ayında ayda ortalama 483,45 liralık tüketim gerçekleştirildi. Bu tutar Malatya'da 456,45 lira, Bingöl'de 429,50 lira ve Tunceli'de ise 399,25 lira olarak hesaplandı.

- Aksa Çoruh Elektrik'in tüketim rakamları

Aksa Çoruh Elektrik'in hizmet verdiği Trabzon, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane'de ise yılın ilk altı ayında en az elektrik tüketimi Gümüşhane'de oldu.