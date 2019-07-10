FİNANS

Aksa Elektrik, Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2019 11:46 | Son Güncelleme

Aksa Elektrik, Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında

Aksa Elektrik'in, Fortune dergisinin Türkiye’nin en büyük 500 şirketi listesinde, Çoruh ve Fırat bölgelerinde faaliyet gösteren iki şirketinin 199. ve 247. sırada yer aldığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, 2010'dan bu yana gerçekleştirdiği yatırımlarla büyüme ivmesini sürdüren, yenilikçi ve verimlilik odaklı iş modeli ile rekabette farklılaşan şirketin yeni yatırımlarla sürdürülebilir büyümesine devam etmeyi hedeflediği kaydedildi.

Aksa Elektrik'in Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane, Artvin, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'de kalite standartlarından ödün vermeden kesintisiz elektrik dağıtımı ve görevli elektrik tedarik şirketi vasfıyla sektöre hizmet ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fortune Türkiye tarafından şirketlerin bilançoları baz alınarak hazırlanan ve Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin yer aldığı 'Fortune 500 Türkiye' listesinin 2018 yılı sonuçları açıklandı. Aksa Elektrik, Fortune 500 listesine Çoruh ve Fırat bölgelerindeki hizmetleri sebebiyle 199. ve 247. sıradan giriş yaptı. Şirket, yatırımları, güçlü finansal yapısı, grup şirketleri ile entegrasyonu ve geniş hizmet ağı sürdürülebilir büyümesine devam etmeyi hedefliyor."

Bu arada, Türkiye'nin en büyük 500'ünün belirlendiği Fortune 500'de yer alan şirketlerin toplam net satışları 2018 sonu itibarıyla 1 trilyon 588 milyar 380 milyon lira oldu.

Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...
"Kurbanlıkların yüzde 100'ü yerli olacak""Kurbanlıkların yüzde 100'ü yerli olacak"
Kayısıda 391 bin 792 ton rekolte bekleniyorKayısıda 391 bin 792 ton rekolte bekleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aksa Elektrik elektrik dağıtım

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Dolar'da gözler 25 Temmuz'da

Dolar'da gözler 25 Temmuz'da

Bu otomobillerin en pahalısı 100 bin lira

Bu otomobillerin en pahalısı 100 bin lira

Hükümetin zam teklifi belli oldu

Hükümetin zam teklifi belli oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

"Elbette ki göstergeler endişe verici"

"Elbette ki göstergeler endişe verici"

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırmızı örümcekle erken mücadale incir üreticilerini rahatlattı

Kırmızı örümcekle erken mücadale incir üreticilerini rahatlattı

"Kurbanlıkların yüzde 100'ü yerli olacak"

"Kurbanlıkların yüzde 100'ü yerli olacak"

Kayısıda 391 bin 792 ton rekolte bekleniyor

Kayısıda 391 bin 792 ton rekolte bekleniyor

İhracat birim değer endeksi Mayıs’ta yıllık yüzde 5.4 düştü

İhracat birim değer endeksi Mayıs’ta yıllık yüzde 5.4 düştü

Tapu ve imar kanunlarında değişiklik Resmi Gazete'de

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Boeing 737 satışlarında kritik düşüş

Boeing 737 satışlarında kritik düşüş

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.