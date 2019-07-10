Aksa Elektrik, Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında

Aksa Elektrik'in, Fortune dergisinin Türkiye’nin en büyük 500 şirketi listesinde, Çoruh ve Fırat bölgelerinde faaliyet gösteren iki şirketinin 199. ve 247. sırada yer aldığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, 2010'dan bu yana gerçekleştirdiği yatırımlarla büyüme ivmesini sürdüren, yenilikçi ve verimlilik odaklı iş modeli ile rekabette farklılaşan şirketin yeni yatırımlarla sürdürülebilir büyümesine devam etmeyi hedeflediği kaydedildi.

Aksa Elektrik'in Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane, Artvin, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'de kalite standartlarından ödün vermeden kesintisiz elektrik dağıtımı ve görevli elektrik tedarik şirketi vasfıyla sektöre hizmet ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fortune Türkiye tarafından şirketlerin bilançoları baz alınarak hazırlanan ve Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin yer aldığı 'Fortune 500 Türkiye' listesinin 2018 yılı sonuçları açıklandı. Aksa Elektrik, Fortune 500 listesine Çoruh ve Fırat bölgelerindeki hizmetleri sebebiyle 199. ve 247. sıradan giriş yaptı. Şirket, yatırımları, güçlü finansal yapısı, grup şirketleri ile entegrasyonu ve geniş hizmet ağı sürdürülebilir büyümesine devam etmeyi hedefliyor."

Bu arada, Türkiye'nin en büyük 500'ünün belirlendiği Fortune 500'de yer alan şirketlerin toplam net satışları 2018 sonu itibarıyla 1 trilyon 588 milyar 380 milyon lira oldu.

