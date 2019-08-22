FİNANS

Aksa Enerji yatırımlarında karlılığa odaklanıyor

FİNANS HABERLERİ  | 22.08.2019 14:28 | Son Güncelleme

Aksa Enerji yatırımlarında karlılığa odaklanıyor

Aksa Enerji Üst Yöneticisi ve Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, şirketin Türkiye ve yurt dışı operasyonlarında hacimden ziyade karlılığa odaklandığını ve sürdürülebilir büyüme stratejisiyle hareket ettiğini bildirdi.

Kazancı, yaptığı yazılı açıklamada, fon yöneticileri ve analistlerle şirketin 2019 ilk yarıyıl finansal sonuçları ile geleceğe yönelik hedef ve stratejilerinin değerlendirildiği toplantıda, şirketin son yıllarda ağırlık verdiği yurt dışı yatırımlarında özellikle Afrika'daki santrallerin karlılık üzerinde olumlu etkisi olduğunu belirtti.

Şirketin global bir serbest enerji üreticisi olduğunun altını çizen Kazancı, yatırım iştahının yüksek olduğu yurt dışında ve acil enerji ihtiyacı olan tüm coğrafyalarda yeni yatırım fırsatlarının her zaman gündemlerinde olduğunu kaydetti.

Kazancı, şirketin sürdürülebilir büyüme ve küresel yatırım stratejisine değinerek, "Türkiye ve yurt dışı operasyonlarında hacimden ziyade karlılığa odaklanıyoruz ve sürdürülebilir büyüme stratejisiyle hareket ediyoruz. Yurt dışında yeni pazarlardaki yatırım fırsatlarını yakından takip ediyoruz. Şirketin mevcut ekipmanlarının kullanıldığı esnek iş modeliyle bu fırsatları düşük maliyetli ve döviz bazlı gelir getiren karlı yatırımlara dönüştürmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aksa Enerji net karını yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 170 artırarak 229 milyon liraya çıkarmıştı.

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Aksa Enerji Aksa Enerji Üst Yöneticisi ve Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazan

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