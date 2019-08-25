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Aksa Jeneratör dünya çapında 168 ülkeye ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 25.08.2019 11:42 | Son Güncelleme

Türkiye’nin lider jeneratör üreticisi Aksa, dünyanın her yerinde her an kesintisiz enerji desteği sunmaya devam ediyor

İSTANBUL(AA) - Aksa Jeneratör, Okyanusya’nın turizm cenneti Vanuatu Cumhuriyeti’yle birlikte 168 ülkeyi kapsayan satış ağına ulaştı.

Aksa Jeneratör'den yapılan açıklamaya göre, Güney Pasifik Okyanusu'nda bulunan Vanuatu Cumhuriyeti, 83 adaya dağılmış 12 bin 200 kilometrelik küçük bir ülke olmasına karşın 270 bin kişilik nüfusu ve yıllık 300 bine yakın turist sayısıyla enerji ihtiyacı öne çıkan bir ülke olarak dikkat çekiyor. Vanuatu adasında gerçekleştirilen 10 MW’lik enerji santrali projesine enerji desteği sağlayan Aksa Jeneratör, global pazarlardaki payını artırma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker, 2019’da odaklandıkları pazarlarda paylarını yükseltmeyi hedeflediklerini belirterek, "Çin’in en büyük jeneratör ihracatçısıyız ve son yıllarda dünyanın en büyük havalimanı İGA, Gana Kotoka Havalimanı ve Aşkabat Olimpiyat Kompleksi gibi birçok büyük projede yer alarak alanımızda dünyanın en prestijli projelerine çözümler ürettik. Okyanusya’nın son yıllarda öne çıkan ülkelerinden biri olan Vanuatu adasındaki proje ile pazarımızı büyütüyoruz. Dünya çapındaki satış ağımızı genişleterek gelişimi hızlandırma hedefinin bir parçası olarak 168 ülkeye ulaştık. Pazar payımızı geliştirmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz ” ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır Türkiye jeneratör pazarının lideri olan ve dünyanın en büyük üç jeneratör üreticinden biri olan Aksa, Türkiye’nin en büyük 200 sanayi kuruluşu ve ihracatçı firması arasında yer alıyor. Bu yıl kuruluşunun 35. yılını kutlayan Aksa Jeneratör, Afrika’dan Okyanusya’ya tüm sektörlerde, iş ve yaşam alanlarında kesintisiz enerji sağlamaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
AKSA JENERATÖR Vanuatu

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