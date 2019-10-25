FİNANS

Aksa "jeneratör kullanımı" eğitimi için Şanlıurfa'da

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2019 12:53 | Son Güncelleme

Aksa "jeneratör kullanımı" eğitimi için Şanlıurfa'da

Aksa, "jeneratör kullanımı" eğitimlerinin beşincisini Şanlıurfa'da gerçekleştirdi.

Aksa Jeneratör'den yapılan açıklamaya göre, şirket, "jeneratör kullanımı" eğitimlerinin beşincisini Şanlıurfa'da kamu ve özel sektörden satın almacıların katılımıyla gerçekleştirdi. 80 kişiden fazla davetlinin katıldığı eğitimde jeneratörlerin kullanımı, jeneratör seçim kriterleri, yeni nesil jeneratörler, jeneratör uygulamaları ve jeneratör bakımı konularında sunum yapıldı.

Açıklamada, konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Aksa Jeneratör Üst Yöneticisi Alper Peker, "Jeneratör sektörüne kazandırdığımız ürünler ve hizmetler dışında verdiğimiz eğitimlerle de standartlarımızı yükseltiyoruz. Daha önce İzmir, Gaziantep, Adana ve Trabzon’da gerçekleştirdiğimiz jeneratör kullanımı eğitimimizin beşincisini Şanlıurfa'da gerçekleştirdik. Bu eğitimlerle farklı sektörlere kendimizi tanıtırken jeneratör kullanımıyla ilgili bilgileri de aktarıyoruz. Eğitimi alan kişiler jeneratörün çalışma prensibinden bakım ve onarımla ilgili her türlü bilgiye sahip oluyor." ifadelerini kullandı.

- AKSA Jeneratör hakkında

1968 yılında Ali Metin Kazancı tarafından kurulan elektrikli motor fabrikasıyla üretime başlayan AKSA, 1984'de ilk jeneratörünü üretti. Şirket, 3 kıtada üretim ve 160 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Doğal gazlı jeneratörlerin dünyadaki ilk üreticilerinden olan Aksa, Ar-Ge yatırımları ile daha düşük yakıt sarfiyatlı, daha düşük ses seviyeli ve çevre dostu jeneratörler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
AKSA JENERATÖR jeneratör kullanımı

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