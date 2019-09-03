FİNANS

Aksa Jeneratör, Mozambik'te FACIM 2019'a katıldı

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2019 11:31 | Son Güncelleme

Aksa Jeneratör, Mozambik'te FACIM 2019'a katıldı

Aksa Jeneratör, Mozambik’in başkenti Maputo’da 55'incisi düzenlenen Maputo International Fair (FACIM) 2019 Fuarı'na katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, fuarda yenilikçi ürünlerini sergileyen Aksa Jeneratör, 20 yıldır bulunduğu Afrika kıtasında sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak amacıyla madencilik ve inşaat gibi iş kollarının enerji ihtiyacına yanıt vermeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Jeneratör Üst Yöneticisi Alper Peker, Afrika ile ticari bağlarının yanı sıra güçlü sosyal bağlarının da olduğunu belirterek, "Afrika’da artık misafir değil, kendimizi ev sahibi olarak hissediyoruz. Haziran ayı sonlarında Mozambik sel felaketi nedeniyle zor günler geçirdiğinde de onların yanındaydık ve böyle zamanlarda en çok ihtiyaç edilen jeneratör ihtiyacını hastane, okul gibi kurumlara sunduk." ifadelerini kullandı.

Aksa Jeneratör’ün Turquality belgesiyle dünya pazarlarındaki prestijine katkı sağlayacak bir adım attığını belirten Alper Peker, "2025 yılına kadar dünyada en büyük ilk üç üretici firmadan biri olma hedefiyle çalışıyoruz. Büyüme stratejilerimizde Afrika’nın özel bir önemi bulunuyor. Afrika ve Hindistan gibi ülkelerin yanı sıra Avrupa'daki yatırımlarımızı sürdürerek dünya pazarında ilk üçe girmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda Afrika ve Güney Amerika pazarındaki fırsatları takip ederek dünya çapındaki satış ağımızı genişleterek gelişimimizi hızlandıracağız. Mozambik fuarı stratejik hedeflerimiz bakımından çok önemli bir duraktı. Mozambik ve Afrika'da sektörlere değer katarak bu ekonomileri büyütürken firmamızın da büyümesini hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Afrika kıtası ve Mozambik pazarında yer almak ve sektörde söz sahibi olmak isteyen firmalar için önemli bir organizasyon olan FACIM; Mozambik Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde 55. kez düzenlendi. 22 ülkeden katılımcının yer aldığı bu önemli fuar “Mozambik: Sektörleri Büyütme, Yatırımı ve Ortakları Teşvik Etme” temasıyla Mozambik Cumhuriyeti Başkanı Filipe Jacinto Nyusi tarafından açıldı.

Tarımdan yayıncılığa, madencilikten teknolojiye pek çok ana sektörü kapsayan fuar, 25 Ağustos-1 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika AKSA JENERATÖR Maputo Mozambik Turquality yatırım

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