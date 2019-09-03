Aksa Jeneratör, Mozambik'te FACIM 2019'a katıldı

Aksa Jeneratör, Mozambik’in başkenti Maputo’da 55'incisi düzenlenen Maputo International Fair (FACIM) 2019 Fuarı'na katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, fuarda yenilikçi ürünlerini sergileyen Aksa Jeneratör, 20 yıldır bulunduğu Afrika kıtasında sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak amacıyla madencilik ve inşaat gibi iş kollarının enerji ihtiyacına yanıt vermeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Jeneratör Üst Yöneticisi Alper Peker, Afrika ile ticari bağlarının yanı sıra güçlü sosyal bağlarının da olduğunu belirterek, "Afrika’da artık misafir değil, kendimizi ev sahibi olarak hissediyoruz. Haziran ayı sonlarında Mozambik sel felaketi nedeniyle zor günler geçirdiğinde de onların yanındaydık ve böyle zamanlarda en çok ihtiyaç edilen jeneratör ihtiyacını hastane, okul gibi kurumlara sunduk." ifadelerini kullandı.

Aksa Jeneratör’ün Turquality belgesiyle dünya pazarlarındaki prestijine katkı sağlayacak bir adım attığını belirten Alper Peker, "2025 yılına kadar dünyada en büyük ilk üç üretici firmadan biri olma hedefiyle çalışıyoruz. Büyüme stratejilerimizde Afrika’nın özel bir önemi bulunuyor. Afrika ve Hindistan gibi ülkelerin yanı sıra Avrupa'daki yatırımlarımızı sürdürerek dünya pazarında ilk üçe girmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda Afrika ve Güney Amerika pazarındaki fırsatları takip ederek dünya çapındaki satış ağımızı genişleterek gelişimimizi hızlandıracağız. Mozambik fuarı stratejik hedeflerimiz bakımından çok önemli bir duraktı. Mozambik ve Afrika'da sektörlere değer katarak bu ekonomileri büyütürken firmamızın da büyümesini hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.