FİNANS

Aksa Jeneratör ürünlerini "Power Uzbekistan"da sergiledi

FİNANS HABERLERİ  | 16.05.2019 11:02 | Son Güncelleme

Aksa Jeneratör, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Power Uzbekistan fuarında boy gösterdi

İSTANBUL (AA) - Aksa Jeneratör, 15-17 Mayıs tarihlerinde Taşkent'te düzenlenen Power Uzbekistan fuarında yerini aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 14. kez düzenlenen fuar, 11 ülkeden enerjinin farklı alanlarında faaliyet gösteren firmaları bir araya getirdi.

Enerji, nükleer enerji, enerji tasarrufu, elektrikli ekipmanlar, alternatif enerji, ısı ve güç ekipmanları alanında çalışan firmalar, Özbekistan pazarına ürünlerini tanıttılar.

Özbekistan Enerji Bakanlığının desteklediği Power Uzbekistan'da bu yıl da güçlü biçimde yer alan Aksa Jeneratör, farklı ihtiyaçlara yanıt veren geniş çeşitlilikteki ürünlerini ziyaretçilerle buluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Jeneratör Üst Yöneticisi (CEO) Alper Peker, Orta Asya'da Türk dünyasının kalbinde yer alan Power Uzbekistan fuarıyla bu ülkeyle 10 yıldan uzun süredir devam eden çalışmalarını güçlendirdiklerini belirtti.

Sanayileşme stratejisi doğrultusunda yatırımları ve enerjiye ihtiyacı her yıl artan Özbekistan'ın pazar olarak önemine değinen Peker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aktif olduğumuz pazarlarda da fuarlara düzenli olarak katılmak bu ülkelerdeki konumumuz daha da güçlendirmemizi, yeni ürünlerimizi tanıtmamızı, kamu ve yerel otoritelerle iletişimimiz sağlıyor. 10 yıldan uzun zamandır var olduğumuz Özbekistan pazarındaki konumumuz bizi diğer bölge ülkeleri için de olumlu yönde destekliyor. Çevre ülkelerden katılımcılar da fuarda ürünlerimizi yakından tanıma şansı yakalıyor."

Dünyanın en derinine daldı! Bakın oradan ne çıktıDünyanın en derinine daldı! Bakın oradan ne çıktı
TÜİK - Genç nüfus oranı 2040'ta yüzde 13.4'e düşecekTÜİK - Genç nüfus oranı 2040'ta yüzde 13.4'e düşecek
Konut satışları Nisan’da yıllık yüzde 18.1 düştü (2)Konut satışları Nisan’da yıllık yüzde 18.1 düştü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AKSA JENERATÖR

En Çok Okunan Haberler

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! İzin çıktı

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! İzin çıktı

Bakan Pakdemirli fiyatları bugün açıklayacak

Bakan Pakdemirli fiyatları bugün açıklayacak

TMSF dev şirketi satışa çıkardı!

TMSF dev şirketi satışa çıkardı!

Kilosunu 8 liradan satıyor

Kilosunu 8 liradan satıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD'den ilaçlama uyarısı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KOD Ödülleri: Öğrenciler bulmaca çözerek fizik öğrenecek

KOD Ödülleri: Öğrenciler bulmaca çözerek fizik öğrenecek

Henkel'in satışları ilk çeyrekte yüzde 2.8 artışla 4.97 milyar euro

Henkel'in satışları ilk çeyrekte yüzde 2.8 artışla 4.97 milyar euro

Halkbank'tan "repo endeksli - getiri korumalı bono" ihracı

Halkbank'tan "repo endeksli - getiri korumalı bono" ihracı

Ayçiçek tarlalarını 'köse' hastalığı vurdu

Ayçiçek tarlalarını 'köse' hastalığı vurdu

Altan Elmas: Vatandaş tasarrufuna dokunmadan ev sahibi olabilecek

Altan Elmas: Vatandaş tasarrufuna dokunmadan ev sahibi olabilecek

TÜİK - Genç nüfus oranı 2040'ta yüzde 13.4'e düşecek

TÜİK - Genç nüfus oranı 2040'ta yüzde 13.4'e düşecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.