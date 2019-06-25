Aksa Jeneratörden Mozambik'e yardım eli

Aksa Jeneratör tarafından, Mozambik’te meydana gelen Idai kasırgası sonrasında enerji ihtiyacı olan yerlerde şirketin teknik personelini güçlendirdiği, bölgedeki en kalabalık okullardan birine de jeneratör desteği sağlandığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, ülkede yaklaşık bin kişinin hayatını kaybettiği kasırga ve sonrasında oluşan sel felaketi nedeniyle elektrik tesisatları ve alt yapının zarar gördüğü ve ülkenin birçok alanda yardıma muhtaç olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Afrika coğrafyasının sürdürülebilir kalkınmasına destek olma misyonuyla yatırımlarına devam eden Aksa Jeneratör'ün Mozambik’in en temel gereksinimlerden biri olan enerjinin sağlanması için Colégio Lassalle’ye kalıcı jeneratör tedarik ettiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Jeneratör Güney Afrika Ülke Müdürü Erkin Tekel, Mozambik başta olmak üzere bölgede yaşanan kasırga ve sel felaketi nedeniyle yerel halkın zor günler geçirdiğini belirterek, "Mozambik'te şehirlerin enerji ihtiyacının yoğunlaştığı hastane, okul, kamu binaları gibi noktalardaki jeneratörlerin bakım ve arıza ihtiyaçları için de Aksa teknik personeli ile bölge bayileri üzerinden destek vermeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.