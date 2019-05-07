Aksa portatif jeneratörler, kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor

İSTANBUL (AA) - Aksa portatif jeneratörler, ihtiyaç duyulan her noktada benzin ve dizel yakıtlı motor seçenekleriyle kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.

Aksa Jeneratör'den yapılan açıklamaya göre, üç kıtadaki üretimiyle 160 ülkeye ihracat gerçekleştiren şirket, 5 kıtada faaliyet gösteriyor ve üretiminin yüzde 50'den fazlasını ihraç ediyor.

Aksa Jeneratör, günlük kullanımdan büyük sanayiye kadar ihtiyaca göre ürün yelpazesiyle kesintisiz enerji sağlıyor. Aksa portatif jeneratörler, ihtiyaç sahiplerine taşınabilir olma özelliği ile istedikleri anda destek sunuyor.

Benzinli ve dizel olmak üzere, 2,1 litreden 30 litreye kadar 11 farklı yakıt tankı kapasitesine sahip Aksa portatif jeneratörler, 16 farklı modeliyle tüketicilerle buluşarak her ortamdaki enerji ihtiyacına yanıt veriyor.

Üstten subaplı dizaynı ile kullanıcı dostu olan tek ve üç fazlı Aksa portatif jeneratörler, elektrik marşlı modelleri, yağ seviyesi düştüğünde motoru durduran koruma ve aşırı akıma karşı devre koruyucu özellikleriyle kalitesini güçlendiriyor.