FİNANS

Aksa, Türkiye genelindeki enerji eğitimlerine devam ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 12:25 | Son Güncelleme

Aksa, 16-19 Eylül'de Amasya, Tokat, Ordu ve Giresun'daki ortaokullarda öğrencilere enerji eğitimleri verdi - "Enerjimiz Yarınlara" projesi kapsamında yıl sonuna kadar 2 bin çocuğun enerji eğitimlerinden faydalanması planlanıyor

İSTANBUL(AA) - Aksa, "Enerjimiz Yarınlara" ekibi ile Türkiye genelindeki enerji eğitimlerine devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kazancı Holding çatısı altında yer alan Aksa grup şirketleri, köy köy gezerek çocuklara enerjiyi anlatıyor.

"Enerjimiz Yarınlara" projesi kapsamında Ağrı'dan Çanakkale'ye kadar Türkiye'nin çeşitli illerindeki köy okullarında 700'e yakın öğrenciyi ziyaret eden Aksa ekibi, söz konusu 4 ildeki eğitimlerle toplam bin öğrenciye ulaştı. Aksa, 16-19 Eylül'de Amasya, Tokat, Ordu ve Giresun'daki ortaokullarda 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileriyle buluşarak onlara hem eğlenceli hem de öğretici aktivitelerle interaktif enerji eğitimleri verdi.

Aksa Enerji, Aksa Doğalgaz, Aksa Elektrik ve Aksa Jeneratör şirketlerinin kurumsal iletişim ekipleri, yıl sonuna kadar Türkiye'nin dört bir yanını dolaşarak ilçe ve köylerdeki ortaokullarda enerji eğitimleri vermeye devam edecek. Proje ile yıl sonuna kadar 2 bin öğrencinin enerji eğitimlerinden faydalanması planlanıyor.

Ekipler şimdiye kadar Balıkesir, Çanakkale, Trabzon, Rize, Malatya, Elazığ, Van ve Ağrı’da eğitimler gerçekleştirdi.

"Enerjimiz Yarınlara" ekibi, kendi faaliyet alanlarının yanı sıra enerji kaynakları, enerji üretimi, enerji verimliliği, tasarruflu enerji kullanımı ve temiz enerji kavramı gibi konu başlıklarıyla 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine A'dan Z'ye enerji eğitimi veriyor.

Eğitimde işlenen konuları eğlenceli oyunlar ve uygulamalarla pekiştirmek amacıyla proje için özel olarak geliştirilen enerji temalı bir matematik oyunu ve çeşitli deneylerden oluşan eğitici etkinlikler gerçekleştiriliyor. Etkinlik sonunda öğrencilere proje için özel olarak hazırlatılan Enerji Ansiklopedisi ile çeşitli kırtasiye malzemeleri armağan edilerek çocukların eğitim ihtiyaçlarına da katkıda bulunuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aksa Enerji Enerjimiz Yarınlara

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