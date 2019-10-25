Aksa'dan Şanlıurfa’da jeneratör kullanımı eğitimi

Aksa Jeneratör Üst Yöneticisi Alper Peker,

Aksa Jeneratör'den yapılan açıklamaya göre, şirket, jeneratör kullanımı eğitimlerinin beşincisini Şanlıurfa'da kamu ve özel sektörden satın almacıların katılımıyla gerçekleştirdi. 80 kişinin üzerinde davetlinin katıldığı eğitimde jeneratörlerin kullanımı, jeneratör seçim kriterleri, yeni nesil jeneratörler, jeneratör uygulamaları ve jeneratör bakımı konularında sunum yapıldı.

Peker, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Jeneratör sektörüne kazandırdığımız ürünler ve hizmetler dışında verdiğimiz eğitimlerle de standartlarımızı yükseltiyoruz. Daha önce İzmir, Gaziantep, Adana ve Trabzon'da gerçekleştirdiğimiz jeneratör kullanımı eğitimimizin beşincisini Şanlıurfa'da gerçekleştirdik. Bu eğitimlerle farklı sektörlere kendimizi tanıtıp anlatırken, jeneratör kullanımıyla ilgili bilgileri de aktarıyoruz. Bu eğitimi alan kişiler jeneratörün çalışma prensibinden bakım ve onarımına her türlü bilgiye sahip oluyorlar." ifade

jeneratör sektörüne kazandırdıkları ürünlerin ve hizmetlerin dışında verdikleri eğitimlerle de standartlarını yükselttiklerini ifade etti. İzmir, Gaziantep, Adana ve Trabzon’da yapılan jeneratör kullanımı eğitiminin beşincisini Şanlıurfa’da gerçekleştirdiklerini belirten Peker, bu eğitimlerle farklı sektörlere kendimizi tanıtıp anlatırken jeneratör kullanımıyla ilgili bilgileri aktardıklarını, bu eğitimi alan kişilerin jeneratörün çalışma prensibinden bakım ve onarımla ilgili her türlü bilgiye sahip olduğunu söyledi.