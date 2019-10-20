FİNANS

Aksaray’dan Ortadoğu’ya yıllık 75 milyon liralık yonca ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 20.10.2019 10:20 | Son Güncelleme

AKSARAY'da bir firma Ortadoğu ülkelerine yıllık yaklaşık 50 bin ton olmak üzere 75 milyon liralık yonca ihracatı yapıyor. Hem kendi tarlasından hem de çiftçinin ürettiği yoncaların ihracatını gerçekleştiren firma, bölgede yaklaşık 400 aile geçim kaynağı oluşturuyor.

Aksaray’dan Ortadoğu’ya yıllık 75 milyon liralık yonca ihracatı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da bir firma Ortadoğu ülkelerine yıllık yaklaşık 50 bin ton olmak üzere 75 milyon liralık yonca ihracatı yapıyor. Hem kendi tarlasından hem de çiftçinin ürettiği yoncaların ihracatını gerçekleştiren firma, bölgede yaklaşık 400 aile geçim kaynağı oluşturuyor.
Yenikent beldesinde faaliyet gösteren bir firma, bin 500 dönümlük arazide yonca yetiştirip, 2 yıl önce ihraç etmeye başladı. Talebin artması üzerine bölgedeki çiftçilerden de yonca toplayıp, makinelerle balya haline getiren firma, başta Dubai, Katar olmak üzere Ortadoğu ülkelerine ihracat yapıyor. Firmanın ihracat sorumlusu Ahmet Mercanoğlu, yıllık yaklaşık 50 bin ton yonca ihraç ettiklerini belirtti. Mercanoğlu, şunları söyledi:
"Çiftçilerden balya makinesi olan vatandaşlar bu işi, iç piyasa için yapıyordu. Son 2 yıldır ise yurt dışından yoğun talep olduğu için ihraç ediyoruz. 1500 dönüm kendi arazimiz var. Bunun dışında diğer üreticilerden de yonca toplayıp, Dubai, Katar, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn ve Somali’ye gönderiliyoruz. Yılda yaklaşık 50 bin ton ihraç yapıyoruz ve yaklaşık 400 ailenin geçim kaynağı oldu. Şu an İspanya'dan da talep var. Önümüzdeki yıllarda ihracatın 60- 70 bin tona ulaşmasını hedefliyoruz."
Mercanoğlu, yoncanın Ortadoğu ülkelerini ihraç edilmesinin nedenin de o ülkelere yonca ihracatında bir boşluk oluştuğunu ve bu boşluğu da Türkiye'nin doldurduğunu kaydetti.
Aksaray Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav da kentte 216 bin dekarlık alanda yıllık 1 milyon 400 bin ton yonca üretildiğini belirtti. Artık yonca ihraç eden bir il olduklarını ifade eden Saklav, "İlimizdeki yoncanın çok kaliteli olması sebebiyle yonca ihraç ediyoruz. Ortadoğu ülkelerinden sonra bu sezon İspanya’ya ihracatımız oluştu. Şu ana kadar 50 bin ton yonca ihracatı yaptık. Bu ihracatı daha da yükseltmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

​FOTOĞRAFLI

Aksaray’dan Ortadoğu’ya yıllık 75 milyon liralık yonca ihracatıAksaray’dan Ortadoğu’ya yıllık 75 milyon liralık yonca ihracatıAksaray’dan Ortadoğu’ya yıllık 75 milyon liralık yonca ihracatıAksaray’dan Ortadoğu’ya yıllık 75 milyon liralık yonca ihracatı

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