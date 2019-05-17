Aksuvital 85 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor

Arısütü, propolis, polen, ham bal ürünlerini Türkiye pazarı ile ilk tanıştıran Aksuvital, Ar-Ge çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. Aynı zamanda apiterapi, fitoterapi, aromaterapi alanında özgün ürünler üreterek sektörde öncülüğe devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son yıllarda ilaç sanayisinde yaşanan aşırı sentetikleşme ve gıda ürünlerindeki genetik bozulma durumu, tüketicileri doğal ürünler kullanmaya yönlendiriyor.

Gıda takviyesi pazarının dünyada ve ülkemizde her geçen gün daha da büyüme kaydettiğini belirten Aksu, "Türkiye'de önde gelen ilaç firmaları dahil olmak üzere tüm ilaç piyasası, gıda takviyeleri pazarına yönelmiş durumda. Türkiye’de geniş ürün yelpazesine ulaşan gıda takviyeleri, doğal ve organik ürünler pazarı, son 10 yıldır çift haneli sayılarla büyümesiyle dikkati çekiyor. Önümüzdeki her 5 yıl ortalama yüzde 15 ile 35 arasında büyüme öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

Ar-Ge konusunun hem kendileri hem de sektör adına kritik önem taşıdığını kaydeden Aksu şunlara vurgu yaptı:

"Tüm ürettiğimiz gıda takviyesi ürünlerinin kalite kontrollerini yapmaktayız. Ayrıca Ar-Ge merkezimizde yeni ürünler geliştirmekte, patent ve proje başvuruları yapmaktayız. Gıda takviyeleri sektöründe ilk Ar-Ge merkezine sahip yüzde 100 yerli markayız. TÜBİTAK ve KOSGEB tabanlı projeler üretiyoruz, ayrıca alınmış patenlerimiz mevcut, her geçen gün sayısı artmakta. Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri Ege, İstanbul, Düzce ve Bezmilalem Üniversiteleri ile ilgili ortak projelerimiz devam etmekte. Ar-Ge merkezimize sürekli yeni teknoloji yatırımlarımız devam etmektedir."