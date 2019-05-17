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Aksuvital 85 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor

FİNANS HABERLERİ  | 17.05.2019 10:16 | Son Güncelleme

Aksuvital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu: - "Türkiye’de geniş ürün yelpazesine ulaşan gıda takviyeleri, doğal ve organik ürünler pazarı, son 10 yıldır çift haneli sayılarla büyümesiyle dikkat çekiyor"

İSTANBUL (AA) - Aksuvital, Türkiye'den 85 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son yıllarda ilaç sanayisinde yaşanan aşırı sentetikleşme ve gıda ürünlerindeki genetik bozulma durumu, tüketicileri doğal ürünler kullanmaya yönlendiriyor.

Türkiye'deki doğal ürünler pazarı 1 milyar lirayı bulmuş durumda, her yıl çift haneli büyümesini sürdürüyor.

1989 yılında kurulan Aksu Vital, bugün İstanbul'da 9 bin 100 metrekare alanda üretim yapıyor.

Arısütü, propolis, polen, ham bal ürünlerini Türkiye pazarı ile ilk tanıştıran Aksuvital, Ar-Ge çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. Aynı zamanda apiterapi, fitoterapi, aromaterapi alanında özgün ürünler üreterek sektörde öncülüğe devam ediyor.

400 ürün çeşidiyle pazar lideri olan Aksuvital, 5 kıtada 85 ülkeye de ihracat gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksuvital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu, Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere, Çin, Tayland, Tayvan, Arabistan, Katar, Malezya, Singapur, Libya, Cezayir, B.A.E, Azerbaycan, KKTC, Rusya, Azerbaycan, Türkmenistan, Afganistan, Kosova, Bosna, Nijerya'nın başlıca ticaret yaptıkları ülkeler olduğunu belirtti.

Gıda takviyesi pazarının dünyada ve ülkemizde her geçen gün daha da büyüme kaydettiğini belirten Aksu, "Türkiye'de önde gelen ilaç firmaları dahil olmak üzere tüm ilaç piyasası, gıda takviyeleri pazarına yönelmiş durumda. Türkiye’de geniş ürün yelpazesine ulaşan gıda takviyeleri, doğal ve organik ürünler pazarı, son 10 yıldır çift haneli sayılarla büyümesiyle dikkati çekiyor. Önümüzdeki her 5 yıl ortalama yüzde 15 ile 35 arasında büyüme öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

Ar-Ge konusunun hem kendileri hem de sektör adına kritik önem taşıdığını kaydeden Aksu şunlara vurgu yaptı:

"Tüm ürettiğimiz gıda takviyesi ürünlerinin kalite kontrollerini yapmaktayız. Ayrıca Ar-Ge merkezimizde yeni ürünler geliştirmekte, patent ve proje başvuruları yapmaktayız. Gıda takviyeleri sektöründe ilk Ar-Ge merkezine sahip yüzde 100 yerli markayız. TÜBİTAK ve KOSGEB tabanlı projeler üretiyoruz, ayrıca alınmış patenlerimiz mevcut, her geçen gün sayısı artmakta. Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri Ege, İstanbul, Düzce ve Bezmilalem Üniversiteleri ile ilgili ortak projelerimiz devam etmekte. Ar-Ge merkezimize sürekli yeni teknoloji yatırımlarımız devam etmektedir."

Aksu, gıda takviyesi sektöründe merdiven altı üretim konusunun dikkate değer olduğunu bu tür işletmelerin pazarda oldukça aktif olduğunu belirtti.

Tüketicilere markalı ve güvenilir ürün kullanmaları tavsiyesinde bulunan Aksu, "Merdiven altı üretim, üretim sırasında hijyen koşullarına uyulmayan, içeriğinde mevzuata uygun olmayan bitkilerin kullanıldığı, üretim koşullarının uygun olmadığı üretimdir. Türkiye’de maalesef bu şekilde dönemsel ürünleri ve merdiven altı ürünleri satan çok fazla satış noktası bulunmaktadır. Tüketicilerin ürünlerin üzerinde muhakkak işletme kayıt numarası, seri numarası ve onay numarasına dikkat etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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