Aksuvital, 85 ülkeye ihracat yapıyor

İSTANBUL (AA) - Aksuvital, 5 kıtada 85 ülkeye de ihracat gerçekleştiriyor.

Aksuvital'den yapılan açıklamaya göre, son yıllarda ilaç sanayinde yaşanan "aşırı sentetikleşme" ve gıda ürünlerindeki "genetik bozulma" durumu, tüketicileri doğal ürünler kullanmaya yönlendiriyor. Türkiye'deki doğal ürünler pazarı 1 milyar TL’yi bulmuş durumda, her yıl çift haneli büyümesini sürdürüyor. Gıda takviyesi pazarının Türkiye’deki en köklü ve büyük şirketlerinden Aksuvital, bu alandaki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Arısütü, propolis, polen, ham bal ürünlerini Türkiye pazarı ile ilk tanıştıran Aksuvital, Ar-Ge çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. Aynı zamanda apiterapi, fitoterapi, aromaterapi alanında özgün ürünler üreterek sektörde öncülüğe devam etmektedir. 400 ürün çeşidiyle pazar lideri olan Aksuvital, 5 kıtada 85 ülkeye de ihracat gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksuvital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu, Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere, Çin, Tayland, Tayvan, Arabistan, Katar, Malezya, Singapur, Libya, Cezayir, BAE, Azerbaycan, KKTC, Rusya, Azerbaycan, Türkmenistan, Afganistan, Kosova, Bosna ve Nijerya'nın başlıca ticaret yaptıkları ülkeler olduğunun bilgisini vererek şunları kaydetti: