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Aksuvital, 85 ülkeye ihracat yapıyor

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2019 12:20 | Son Güncelleme

Aksuvital, Türkiye’den 85 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor - Aksuvital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu: - "Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere, Çin, Tayland, Tayvan, Arabistan, Katar gibi ülkelere ticaret yapıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Aksuvital, 5 kıtada 85 ülkeye de ihracat gerçekleştiriyor.

Aksuvital'den yapılan açıklamaya göre, son yıllarda ilaç sanayinde yaşanan "aşırı sentetikleşme" ve gıda ürünlerindeki "genetik bozulma" durumu, tüketicileri doğal ürünler kullanmaya yönlendiriyor. Türkiye'deki doğal ürünler pazarı 1 milyar TL’yi bulmuş durumda, her yıl çift haneli büyümesini sürdürüyor. Gıda takviyesi pazarının Türkiye’deki en köklü ve büyük şirketlerinden Aksuvital, bu alandaki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Arısütü, propolis, polen, ham bal ürünlerini Türkiye pazarı ile ilk tanıştıran Aksuvital, Ar-Ge çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. Aynı zamanda apiterapi, fitoterapi, aromaterapi alanında özgün ürünler üreterek sektörde öncülüğe devam etmektedir. 400 ürün çeşidiyle pazar lideri olan Aksuvital, 5 kıtada 85 ülkeye de ihracat gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksuvital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu, Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere, Çin, Tayland, Tayvan, Arabistan, Katar, Malezya, Singapur, Libya, Cezayir, BAE, Azerbaycan, KKTC, Rusya, Azerbaycan, Türkmenistan, Afganistan, Kosova, Bosna ve Nijerya'nın başlıca ticaret yaptıkları ülkeler olduğunun bilgisini vererek şunları kaydetti:

"Gıda takviyesi pazarı dünyada ve ülkemizde her geçen gün daha da büyüme kaydediyor. Türkiye’de önde gelen ilaç firmaları dahil olmak üzere tüm ilaç piyasası, gıda takviyeleri pazarına yönelmiş durumda. Türkiye’de geniş ürün yelpazesine ulaşan gıda takviyeleri, doğal ve organik ürünler pazarı, son 10 yıldır çift haneli sayılarla büyümesiyle dikkat çekiyor. Önümüzdeki her 5 yıl ortalama yüzde 15 ile 35 arasında büyüme öngörülüyor."

Aksu, Ar-Ge konusunun hem kendileri hem de sektör adına kritik önem taşıdığına dikkati çekerek, ürettikleri gıda takviyesi ürünlerinin kalite kontrollerini yaptıklarını kaydetti.

Ar-Ge merkezlerinde yeni ürünler geliştirdiklerini, patent ve proje başvurularını yaptıklarını ifade eden Aksu, gıda takviyeleri sektöründe ilk Ar-Ge merkezine sahip yüzde 100 yerli marka olduklarını bildirdi.

Aksu, TÜBİTAK ve KOSGEB tabanlı projeler ürettiklerini belirterek, alınmış patenlerinin mevcut olduğunu ve her geçen gün sayısının artığını kaydetti.

Türkiye’nin önde gelen Ege, İstanbul, Düzce ve Bezmialem üniversiteleri ile ilgili ortak projelerinin devam ettiğini ifade eden Aksu, Ar-Ge merkezlerinde sürekli yeni teknoloji yatırımlarının devam ettiğini bildirdi.

Aksu, gıda takviyesi sektöründe "merdiven altı" üretim konusunun dikkate değer büyüklükte olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu tür işletmeler pazarda oldukça aktif. Merdiven altı üretim, üretim sırasında hijyen koşullarına uyulmayan, içeriğinde mevzuata uygun olmayan bitkilerin kullanıldığı üretimdir. Türkiye’de maalesef bu şekilde dönemsel ürünleri ve merdiven altı ürünleri satan çok fazla satış noktası bulunmaktadır. Tüketicilerin ürünlerin üzerinde muhakkak işletme kayıt numarası, seri numarası ve onay numarasına dikkat etmesi gerekiyor."

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