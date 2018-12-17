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Aktif Bank ile Afreximbank arasında 1 milyar dolarlık anlaşma

FİNANS HABERLERİ  | 17.12.2018 12:16 | Son Güncelleme

Aktif Bank, Afrika İhracat İthalat Bankası ile Türkiye’deki ihracatçılara önemli fırsatlar sunacak garanti anlaşmasını, The Intra-African Trade Fair 2018 kapsamında yapılan bir törenle imzaladı - Anlaşma sayesinde 50 ülkedeki 250 banka vasıtasıyla Türk ihracatçılarına 1 milyar dolar tutarında dış ticaret limiti ve finansman kaynağı sağlanacak

İSTANBUL (AA) - Aktif Bank ile Afrika İhracat İthalat Bankası (Afreximbank) arasında yapılan garanti anlaşması ile Türk ihracatçılarına 1 milyar dolar tutarında dış ticaret limiti ve finansman kaynağı sağlanacak.

Yapılan açıklamaya göre, Aktif Bank, Afrika İhracat İthalat Bankası (Afreximbank) ile Türkiye’deki ihracatçılara önemli fırsatlar sunacak garanti anlaşmasını, Afrika kıtasının en önemli dış ticaret etkinliği The Intra-African Trade Fair 2018 kapsamında yapılan bir tören ile Kahire’de imzaladı.

Mısır’da yerleşik 5 milyar dolar sermayeli, ortaklığında birçok Afrika ülkesini barındıran, bölgenin en büyük bankası Afreximbank ile imzalanan anlaşma sayesinde 50 ülkedeki 250 banka vasıtasıyla Türk ihracatçılarına 1 milyar dolar tutarında dış ticaret limiti ve finansman kaynağı sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktif Bank Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku, son iki yıldır Afrika kıtasına yoğunlaştıklarını, kısa sürede Afrika’da 15 ülkeyi ziyaret ederek 162 banka ile ilişki kurduklarını ve 200 firmanın 600 milyon dolar tutarındaki dış ticaret işlemlerine aracılık ettiklerini belirterek, "İhracatçılarımıza yönelik çalışmalarla onları desteklemenin yanı sıra Türkiye’nin Afrika ticaret payını artırmaya da katkı sağlıyoruz. Afreximbank ile imzaladığımız bu önemli anlaşma ise bir Türk bankasının Afrika dış ticareti alanında yaptığı en yüksek montanlı anlaşma olma özelliğini taşıyor. Bölgeye yatırımlarımızı yoğun bir şekilde sürdürerek, 2019’da kıtadaki ülkelerin tamamını ziyaret edeceğiz. 35 ülkede sunduğumuz dış ticaret limitini kıtanın tamamına yayıp 54 ülkeye çıkarmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İhracatçılara bir bankanın ötesinde hizmet sunmak vizyonuyla hareket ettiklerini ifade eden Utku, yakın zamanda yayına girecek "Afrika Platformu" adlı portal aracılığıyla ihracatçıların mallarını ihraç edebilmenin yanı sıra Afrika’daki ithalatçılar ile buluşarak yeni iş ilişkileri de geliştirebileceğini bildirdi.

Utku, portal ile firmaların hedef ülke belirlemesinde Aktif Bank'ın öncü rol oynayacağını kaydetti.

Afreximbank adına anlaşmayı imzalayan Afreximbank İş Geliştirme ve Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Amr Kamel da böyle bir garanti anlaşmasını Türkiye’de ilk defa Aktif Bank ile yaptıklarını belirterek, "Türk ihracatçılarını ve iş adamlarını Afrika’da yoğun bir şekilde destekleyen Aktif Bank bizim için bir bankadan öte stratejik bir partnerdir." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika İhracat İthalat Bankası aktif bank

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