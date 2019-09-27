Aktif Bank Londra’da Sibos fuarına katıldı

Londra’da düzenlenen ve dünyanın en büyük bankacılık etkinliklerinden olan Sibos Konferansı kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Utku, “İhracatçı odaklı bir banka olmak, her şeyden önce ihracatçıların sorunların tespit etmeyi ve onlara çözüm üretmeyi gerektiriyor. İhracatçımız o kadar proaktif ki, Afrika’daki her tür coğrafyada bir Türk ihracatçısıyla karşılaşıyorum.” dedi.

Suat Utku, şunları kaydetti:

“Asya’ya da gitseniz bizim ortak olduğumuz bir finans kurum görürsünüz, Orta Doğu’ya da, Bağımsız Devletler Topluluğu’na da (CIS) gitseniz görürsünüz. Binde fazla banka ile bizim direk işbirliğimiz söz konusu.”

Bu neden önemli? Çünkü sadece Türkiye’nin bankası değil, uluslararası camianın bankası oluyorsunuz. Afrika’yı Asya’ya bağlamaya başlıyorsunuz. Asya’yı Ortadoğu’ya bağlamaya başlıyorsunuz. Örneğin Afrikalı bir banka bize Çin’le bir iş yapmak istiyoruz. Bizim üzerimizden yapıyor. Bize bu tip talepler de gelmeye başladı. Bir Türk bankası olarak global anlamda banklara hizmet verebilmek itibar anlamında da çok önemli.”

- "İhracatçılarımızın tüm ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz”

Aktif Bank Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku, Aktif Bank’ın finans ve teknoloji alanında dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olan ve Londra’da düzenlenen Sibos fuarında yer alarak uluslararası hizmet yelpazesini de tanıtma imkanı elde ettiğini belirti.