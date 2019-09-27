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Aktif Bank Londra’da Sibos fuarına katıldı

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2019 13:24 | Son Güncelleme

Aktif Bank Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku: - “İhracatçı odaklı bir banka olmak, her şeyden önce ihracatçıların sorunların tespit etmeyi ve onlara çözüm üretmeyi gerektiriyor" - "İhracatçımız o kadar proaktif ki, Afrika’daki her tür coğrafyada bir Türk ihracatçısıyla karşılaşıyorum"

LONDRA (AA) – Aktif Bank Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku, “Aktif Bank ihracatçılarımızla birlikte yola çıkıyor, ticaretlerini en hızlı, güvenli ve rekabet edilebilir şekilde yürütmeleri için onlara olanak sağlıyor.” dedi.

Londra’da düzenlenen ve dünyanın en büyük bankacılık etkinliklerinden olan Sibos Konferansı kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Utku, “İhracatçı odaklı bir banka olmak, her şeyden önce ihracatçıların sorunların tespit etmeyi ve onlara çözüm üretmeyi gerektiriyor. İhracatçımız o kadar proaktif ki, Afrika’daki her tür coğrafyada bir Türk ihracatçısıyla karşılaşıyorum.” dedi.

Bankanın kısa zamanda ihracatçının destekçisi olarak ilk akla gelen isim haline geldiğini belirten Utku, önceye kıyasla aracıların ortada kaldırılarak doğrudan iş yapılmasının ihracatçıyı desteklendiğini vurguladı.

Utku, müşterilerine 128 ülkede binden fazla farklı banka üzerinden hizmetlerini sunabildiklerini belirterek, kısa zaman içerisinde ticaret yapan şirketler için ana referans noktası olduklarını kaydetti.

Suat Utku, şunları kaydetti:

“Asya’ya da gitseniz bizim ortak olduğumuz bir finans kurum görürsünüz, Orta Doğu’ya da, Bağımsız Devletler Topluluğu’na da (CIS) gitseniz görürsünüz. Binde fazla banka ile bizim direk işbirliğimiz söz konusu.”

Bu neden önemli? Çünkü sadece Türkiye’nin bankası değil, uluslararası camianın bankası oluyorsunuz. Afrika’yı Asya’ya bağlamaya başlıyorsunuz. Asya’yı Ortadoğu’ya bağlamaya başlıyorsunuz. Örneğin Afrikalı bir banka bize Çin’le bir iş yapmak istiyoruz. Bizim üzerimizden yapıyor. Bize bu tip talepler de gelmeye başladı. Bir Türk bankası olarak global anlamda banklara hizmet verebilmek itibar anlamında da çok önemli.”

- "İhracatçılarımızın tüm ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz”

Aktif Bank Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku, Aktif Bank’ın finans ve teknoloji alanında dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olan ve Londra’da düzenlenen Sibos fuarında yer alarak uluslararası hizmet yelpazesini de tanıtma imkanı elde ettiğini belirti.

Utku, “Finansın ve teknolojini nabzını tutan dünyanın en önemli etkinliklerinden olan Sibos’ta yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Aktif Bank olarak 141 ülkede binin üzerinde bankaya muhabir bankacılık hizmeti sunuyor ve Asya, Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu gibi kıtalarda ihracatçılarımızın tüm ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz. Sibos kapsamında da yüzlerce firma ile ilişkilerimizi geliştirme fırsatı bulduk. 72 metrekarelik stant alanımızda misafirlerimizi ağırlamaktan ve ülkemizi temsil etmekten gurur duyduk.” değerlendirmesinde bulundu.

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