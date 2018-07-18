Aktif Bank yurt dışından uzun vadeli kaynak sağladı

İSTANBUL (AA) - Aktif Bank, ihraç ettiği TL cinsinden yapılandırılmış sermaye piyasası aracının tamamını TRS ile yurt dışında bir kuruma satarak Türkiye sermaye piyasalarında bir ilki gerçekleştirdi.

Bankanın açıklamasına göre, tahsisli yapılan ihracın tamamı dünyanın en büyük uluslararası finans kuruluşlarından biri tarafından satın alındı. İşlem çerçevesinde yurt dışından 4 yıl vadeli USD LIBOR+%2.50 oranla 50 milyon doları kaynak elde edilmiş oldu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, yurt dışı yatırımcıya yönelik yapılan ihracın başarı ile sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Sümer, "Bu işlem çerçevesinde yabancı yatırımcıya yönelik TL cinsinden ilk yapılandırılmış ürün ihracımızı gerçekleştirdik. Pek çok açıdan yenilikçi olan bu ihraç sayesinde bankaya yurt dışından uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak sağladık." ifadelerini kullandı.

